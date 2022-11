Firnhaberau – Wohnungseinbruch

In der Zeit von Sonntag (30.10.2022) 12:00 Uhr bis Donnerstag (03.11.2022) 20:00 Uhr wurde in ein Haus in der Straße Im Neuland (im einstelligen Hausnummernbereich) eingebrochen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte dieses. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Region

Nördlingen – Mehrere Einbrüche in Firmengebäude

In der Nacht von Donnerstag (03.11.2022) auf Freitag (04.11.2022) kam es in Nördlingen zu mehreren Einbrüchen und Einbruchversuchen in Firmenobjekte. Im Bereich der Straße Bachäcker wurden mehrere Firmengebäude angegangen, zudem wurde durch unbekannte Täter versucht im Bereich der Fritz-Hopf-Straße in Firmengebäude einzubrechen.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu den betroffenen Objekten und durchsuchten diese nach Bargeld und Wertgegenständen.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Dillingen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Täter Bargeld und Wertgegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Zeugen und Personen die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen in den oben genannten Straßen gemacht haben, werden gebeten sich bei der KPI Dillingen unter der 09071/560 zu melden.

Altenmünster – Leichtkraftrad entwendet: Zeugenhinweise erbeten

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, 03.11.2022 im Zeitraum zwischen 14:00 und 15:15 Uhr ein schwarzes Leichtkraftrad, welches am Steinriesel 9 in Altenmünster auf Privatgrund abgestellt war. Die auffällig schwarze Enduro des Herstellers Malagutti hat einen Zeitwert von ca. 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Zusmarshausen unter 08291/1890-0.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.