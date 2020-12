Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.12.2020

Firnhaberau – Unfallverursacherin fährt weiter

Fahrraddiebstähle aus Wohnhäusern

– In der Zeit vom 29.11.20, 12.00 Uhr, bis 03.12.20, 10.00 Uhr, wurde ein E-Bike aus dem versperrten Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bosch-Straße entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Contessa Pedelec in der Farbe lila/violett, es hat einen Wert im unteren vierstelligen Bereich.

Innenstadt – Beleidigung

Am 03.12.20, gegen 15.00 Uhr, meldete ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung, dass am Zeugplatz ein unversperrtes Auto mit laufendem Motor stehen würde. Die eintreffende Streife zog den Fahrzeugschlüssel ab, versperrte das Auto ordnungsgemäß und brachte eine Benachrichtigung am Fahrzeug an.Kurze Zeit später kam der 30-jährige Fahrzeugbesitzer zurück. Als ihm vom Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung mitgeteilt wurde, dass die Polizei seinen Fahrzeugschlüssel habe, reagierte es sehr ungehalten. Der 30-Jährige warf ein Grillhähnchen auf den Boden und kickte dieses in Richtung des Verkehrsüberwachers. Der 30-Jährige zeigte sich auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig.