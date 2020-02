Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.02.2020

Bärenkeller – Baustellendiebstahl

Im Zeitraum vom 11.01.2020 bis 04.02.2020 kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Karlsruher Straße. Nachdem das umzäunte Baustellengelände von einem Unbekannten geöffnet wurde, wurde ein gelber Bagger (Caterpillar 312 E) und ein grau-gelber Diesel-Stromerzeuger (Atlas Copco QES40) entwendet. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Der Bagger und der Stromerzeuger wurden hierfür vermutlich mit einem Tieflader oder ähnlichem abtransportiert. Zeugen, welche dementsprechende Vorgänge auf der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Innenstadt – Praxiseinbruch scheitert

In der Nacht vom 03./04.02.2020 (Mo./Di.) gelangte ein unbekannter Einbrecher in der Straße „Oberer Graben“ (im Bereich der 10er-Hausnummern) in ein Gebäude, das im Hochparterre eine Ergotherapie-Praxis beherbergt. Hier scheiterte er trotz mehrfacher Versuche an der Eingangstüre. Er gelangte nicht in die Praxisräume, verursachte aber einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Oberhausen – Unfallflucht und Sachbeschädigung

Am gestrigen Dienstag (04.02.2020) zwischen 13.00 und 16.00 Uhr wurde ein in der Oesterreicherstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) geparkter schwarzer Audi A 5 im Frontbereich angefahren. Der Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Der gleiche Audi wurde mutmaßlich in der Nacht vom 03./04.02.2020 (Mo./Di.) an der Beifahrerseite zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Hinweise auf den / die Verursacher nimmt die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510 entgegen.