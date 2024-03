Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.03.2024

Gundelfingen – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagabend (04.03.2024) auf der Bundesstraße B 492 Höhe Gundelfingen gekommen.

Gegen 18.10 Uhr wollte ein 24-jähriger Audi-Fahrer von der Bundesstraße B 16 nach links auf die Bundesstraße B 492 in Richtung Medlingen fahren. Er nahm einem, aus Richtung Gundelfingen kommenden, 24-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Ford-Fahrer und die 21-jährige Mitfahrerin im Audi wurden leicht verletzt und mussten per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 17.500 Euro. Diese wurden abgeschleppt. Für die Maßnahmen vor Ort unterstützte die Feuerwehr Gundelfingen mit 25 Einsatzkräften.

