Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.04.2021

Pfersee – Unfallflucht – Zeugin gesucht

Am 03.04.2021 (Sa.), 09:10 Uhr, wurde die Glasscheibe der Bushaltestelle in der Leitershofer Straße, Höhe Hausnummer 125, durch einen PKW-Anhänger zerstört. Dieser hat sich laut Angaben des Fahrers nach einem Schlenker vor der Verkehrsinsel aus unbekannten Gründen vom Fahrzeug gelöst. Während des Unfalls befand sich eine unbekannte Frau in der Bushaltestelle.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet die Frau und ggf. weitere Zeugen sich unter Tel. 0821/323-2610 zu melden.