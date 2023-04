Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.04.2024

Hochzoll –Sachbeschädigung an Schulgebäude





Im Zeitraum von Freitag (31.03.2023) bis Dienstag (04.04.2023)



beschädigten der oder die bislang unbekannten Täter die Fensterscheibe einer Schule



in der Neuschwansteinstraße.



Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen im Zeitraum von 31.03.2023,16.30



Uhr bis 04.04.2023,14.00 Uhr eine Fensterscheibe des Gebäudes ein. Zudem



drückten der oder die Täter einen Abgrenzungszaun gewaltsam herunter und



beschädigten ihn dadurch. Aus dem Gebäude wurde augenscheinlich nichts



entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.



Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die



Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323–2310 entgegen.

Adelsried – Autofahrer missachtet Straßensperre

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg begleitete gestern

(04.04.2023) gegen 20.00 Uhr einen Schwertransport auf der St 2032 bei Adelsried.

Hierbei sperrte die Streife den Gegenverkehr. Ein 19-jährige Autofahrer missachtete

jedoch die Sperre und fuhr mit hoher Geschwindigkeit an der Polizei vorbei. Die

eingesetzten Beamten folgten diesem daraufhin, um einen Zusammenstoß mit dem

Schwertransport zu verhindern. Der Schwertransport sowie die Begleitfahrzeuge

konnten dem entgegenkommenden Auto gerade noch ausweichen. Der Autofahrer

geriet im weiteren Verlauf ins Schlingern und verlor fast die Kontrolle über das

Fahrzeug. Er hielt wenig später an und versuchte sich gemeinsam mit seinen fünf

Mitfahrern zu Fuß der Kontrolle zu entziehen. Daran wurden sie von den

Polizeibeamten gehindert. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest,

dass der 19-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Dasing – Sachbeschädigung

Im Zeitraum 01.04.23, 09.00 Uhr bis 03.04.23, 18.30 Uhr, wurde in der

Lindlstraße ein geparkter BMW an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen

Gegenstand verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710.

Schwabmünchen – Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am gestrigen Dienstag, 04.04.2023, sah gegen 18.50 Uhr ein

Beamter der Polizeiinspektion Schwabmünchen einen Mann hinter dem Steuer eines

Pkw sitzen. Aufgrund eines früheren Einsatzes wusste der Polizeibeamte, dass diesem

die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Bei der anschließenden Anhaltung in der

Krumbacher Straße bestätigte sich der Verdacht. Darüber hinaus stand der 39-jährige

mit über 1,3 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.

Die Weiterfahrt wurde umgehend unterbunden und der Mann muss sich jetzt wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr zum wiederholten Mal

verantworten.

Adelsried – 2.000 Euro Schaden bei Fahrzeugbrand

Am gestrigen Dienstag (04.04.2023) wurde die Feuerwehr Adelsried

gegen 13.00 Uhr wegen des Brandes eines Wohnmobils in der Streitheimer Straße in

Adelsried alarmiert. Wie sich herausstellte war ein technischer Defekt an der

Fahrzeugbatterie der Auslöser eines Brandes im Motorraum. Der Brand konnte noch

vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Kollegen des Fahrzeugbesitzers mit

einem Feuerlöscher gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug

wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Donauwörth – Entstempelte Kennzeichen an Pkw angebracht

Am 04.04.2023, um 10.50 Uhr, wurde in der Straße „Am Zollfeld“ ein

Pkw kontrolliert. Dessen 26-jähriger Fahrer hatte an seinem Wagen die bereits seit

Ende März 2023 entstempelten Kennzeichen wieder angebracht. Darüber hinaus

wurden falsche Zulassungsplaketten verwendet. Die Streife der PI Donauwörth stellten

beide Nummernschilder sicher und ermitteln nun wegen des Verdachts auf

Urkundenfälschung gegen den 26-Jährigen.

