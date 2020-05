Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.05.2020

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Pfersee – Gestern (04.05.2020) zwischen 10.50 und 11.00 Uhr, während des zehnminütigen Einkaufs in einem Getränkemarkt in der Droste-Hülshoff-Straße wurde ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter silberner Dacia im Heckbereich und an der linken Fahrzeugseite angefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Kriegshaber – Vergangenen Samstag (02.05.2020) zwischen 06.00 und 18.00 Uhr wurde ein in der Oberen Osterfeldstraße (Höhe Hausnummer 9) geparkter weißer Opel Astra im Heckbereich angefahren und dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Hochzoll – Am gestrigen Montag zwischen 07.30 und 12.00 Uhr wurde ein in der Schwangaustraße (Höhe Hausnummer 22) geparkter schwarzer Audi angefahren (Streifschaden vorne links). Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte sich auf rund 700 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

REGIONAL REPORT

Dinkelscherben-Sachbeschädigung an Balkontür

In der Nacht vom 01. Mai auf den 02. Mai hatten Unbekannte die Glasscheibe einer Balkontüre eines Einfamilienhauses in der St.-Anna-Straße in Dinkelscherben beschädigt. Nach der Spurenlage scheidet ein Einbruchsversuch aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Zusmarshausen- Auffahrunfall auf Autobahnbrücke mit 3 Pkw und 2 Leichtverletzten

Gestern Vormittag um 09.30 Uhr kam ein 55-jähriger Chrysler-Fahrer von Wörleschwang Richtung Zusmarshausen und fuhr aus Unachtsamkeit auf der Autobahnbrücke auf einen vorausfahrenden 52-jährigen Passat-Fahrer auf. Trotz einer geringen Aufprallgeschwindigkeit wurde der Passatfahrer auf eine vor ihm sich befindliche 33-jährige Golf-Fahrerin geschoben.

Beide VW-Fahrer zogen sich ein leichtes Schleudertrauma und mussten vor Ort nicht ambulant versorgt werden. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 1000 Euro beziffert.

