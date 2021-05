Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.05.2021

Oberhausen – Verdächtige Person kontrolliert

Am Dienstag, den 04.05.2021, teilten Anwohner des Talweges gegen 20:20 Uhr eine verdächtige Person mit, die dort geparkte Fahrzeuge im Bereich der 10er- Hausnummern ablaufen würde. Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Augsburg 5 konnte einen 44-Jährigen in der Nähe eines Paketzustellungsfahrzeuges ausmachen, der eine Mütze mit dem Logo des Paketdienstes trug. Der Mann hat diese aus dem unversperrten Fahrzeug entnommen und seine eigene Mütze in dem Fahrzeug hinterlassen. Weiter konnte in dem Fahrzeug ein Schlüsselbund, Sägeblätter und Handschuhe aufgefunden werden, die sich zuvor nicht in dem Fahrzeug befunden hatten. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Polizisten einen Mercedes-Schlüssel, der nicht dem alkoholisierten 44-Jährigen gehörte.

Zeugen, die Angaben zu dem Ursprung der aufgefundenen Gegenstände machen können oder weitere Beobachtungen bezüglich des Verhaltens des Mannes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der 0821/323 2510 zu melden.