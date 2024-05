Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.05.2024

Stadtbergen – Weitere Unfallfluchten

Im Zeitraum von Dienstag (30.04.2024), 13.00 Uhr bis Donnerstag (02.05.2024), 16.30 Uhr kam es in der Wankelstraße zu einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte in der Wankelstraße einen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

B17 / AS Königsbrunn Süd / FR Süden – Unfallflucht

Am heutigen Sonntag (05.05.2024) kam es auf der B17 zu einer Unfallflucht.

Gegen 02:30 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer auf der B17 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach der Anschlussstelle Königsbrunn Süd verlor der unbekannte Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen einen Holzaufbau inkl. einer grauen Abdeckplane. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich um die Beseitigung der Gefahr zu kümmern. In Folge fuhren mehrere Fahrzeuge über den Aufbau, welcher hierdurch größtenteils zerstört und auf beiden Fahrstreifen verteilt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Langweid – Lieferfahrzeug eines Pizzadienstes entwendet

Am Freitag (03.05.2024), gegen 23.00 Uhr, stellte ein Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes seinen Pkw unversperrt in der Parkstraße in Langweid ab. Als er kurze Zeit später sein Fahrzeug, einen blauen VW Lupo, wieder aufsuchte, stellte er fest, dass dieses in der Zwischenzeit entwendet wurde.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.

Harburg – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag (04.05.2024) befuhren ein 21-jähriger Traktorfahrer und eine 45- jähriger Motorradfahrerin die Kreisstraße DON 16 in Fahrtrichtung Möggingen. Als der Traktorführer mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Möggingen abbog, wollte die Frau mit ihrem Motorrad den Traktor links überholen, touchierte hierbei jedoch dessen linke Fahrzeugseite und flog über den Traktor. Sie schlitterte anschließend in den Straßengraben und kam dort mit dem Kraftrad zum Liegen. Der Traktorfahrer gab an, links geblinkt zu haben. Der Blinker wurde zur weiteren Auswertung sichergestellt.

Die Motorradfahrerin erlitt bei dem Sturz eine Becken- und Rippenfraktur. Sie musste mit dem Hubschrauber ins UK Augsburg geflogen werden. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. 17.000 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.