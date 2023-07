Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.07.2023

Innenstadt – Körperverletzung

Am gestrigen Dienstag (04.07.2023) schlug ein bislang unbekannter Mann einer 20-Jährigen gegen 16.30 Uhr in der Ebnerstraße unvermittelt ins Gesicht.

Die 20-Jährige war zu Fuß in der Ebenerstraße unterwegs, als sich ihr der bislang unbekannte Täter näherte und ihr mit der Hand ins Gesicht schlug. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte. Er konnte durch die alarmierte Polizeistreife nicht mehr im Nahbereich festgestellt werden.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 180cm, 30 Jahre, kurze Haare, helle Adidas-Jacke, braune kurze Hose, bunte Tennissocken, sehr helle Haut, auffällig dünne Beine

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Kriegshaber – Unfall mit E-Scooter

Am gestrigen Dienstag (04.07.2023) ereignete sich in der Lippschützstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 41-jährigen Pkw-Fahrer. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der 19-Jährige war mit seinem E-Scooter auf einem Radweg in der Ulmerstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Lippschützstraße überfuhr er nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel und kollidierte mit dem Pkw des 41-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Pfersee – Heliumflasche

Am gestrigen Dienstag (04.07.2023) in der Zeit von 20.15 Uhr bis 21.55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einer Heliumflasche die Fensterscheibe einer Haustüre in der Von-Arnim-Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Lechhausen – Mehrere Fahrzeuge verkratzt

Im Zeitraum von Samstag (01.07.2023), 20.00 Uhr bis Sonntag (02.07.2023), 09.00 Uhr verkratzen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt rund zehn Autos im Auerbergweg und der Lechrainstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Betrunkener E-Bike-Fahrer

Am gestrigen Dienstag (04.07.2023) war ein 43-Jähriger alkoholisiert mit seinem E-Bike im Mühlangerweg unterwegs und verursachte einen Unfall. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22.45 Uhr fuhr der 43-Jährige mit seinem E-Bike gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos. Beim Sturz kollidierte er mit einem weiteren geparkten Auto. Anwohner hörten einen dumpfen Knall und fanden den 43-Jährigen am Boden liegend vor. Sie verständigten die Polizei. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 43-Jährigen.

Haunstetten – Zaun beschädigt

Am gestrigen Dienstag (04.07.2023) besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr einen Zaun und Briefkasten in der Arberstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.