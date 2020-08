Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.08.2020

Innenstadt – Jugendlicher geschlagen

Mehrere Jugendliche befanden sich am Dienstag, gegen 17:40 Uhr, in der Grünanlage neben dem Kino an der City Galerie. Dabei soll ein 14-Jähriger von einem anderen Jugendlichen mit der Hand geschlagen worden sein.

Spickel-Herrenbach – Einbruchsversuch in Reihenhaus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Reihenhaus in der Schillerstraße, im Bereich der Jean-Paul-Straße. Ein Unbekannter machte sich gegen 04:00 Uhr an der Rückseite des Gebäudes zu schaffen. Ohne etwas entwendet zu haben, entfernte sich der Einbrecher noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.