Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.09.2023

Pfersee – Trunkenheitsfahrt verhindert

Am gestrigen Montag (04.09.2023) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 53-Jähriger betrunken auf sein Rad stieg.

Gegen 17.15 Uhr beobachtete die Polizeistreife wie der 53-Jährige deutlich alkoholisiert in der Augsburger Straße auf sein Rad steigen wollte. Die Beamten kontrollierten den Mann, wobei ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab. Die Beamten unterbanden somit die Fahrt des Mannes.

Unfallfluchten

Pfersee – Am vergangenen Sonntag (03.09.2023) kam es Am Webereck zu einer Unfallflucht.

In der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Roller. Dieser fiel dadurch offenbar um und brachte dadurch noch zwei weitere geparkte Roller zu Fall. Die bislang unbekannte Person entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Pfersee – Am gestrigen Montag (04.09.2023) verursachte ein 23-Jähriger offenbar einen Unfall im Kobelweg und entfernte sich anschließend.

Gegen 19.00 Uhr war der 23-Jähriger wohl mit seinem Pkw im Kobelweg unterwegs. Hier bog er nach rechts in die Lilienstraße ab und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er offenbar mit einem Verkehrsschild. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich dann von der Unfallörtlichkeit. Eine Passantin, die den Unfall beobachtete hatte, verständigte die Polizei. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Hochfeld – Am gestrigen Montag (04.09.2023) verursachten zwei Personen mit einem Roller offenbar einen Unfall in der Firnhaberstraße und entfernten sich anschließend vom Unfallort.

Gegen 23.00 Uhr verständigten Passanten die Polizei. Sie hatten soeben einen Unfall beobachtet, bei dem die zwei Personen mit dem Roller einen geparkten Pkw touchierten und anschließend mit Roller davonliefen. Durch die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung der Roller und ein Tatverdächtiger festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um weitere Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Auto beschädigt

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (03.09.2023), 14.00 Uhr bis Montag (04.09.2023), 08.00 Uhr warf eine bislang unbekannte Person ein Verkehrszeichen auf ein geparktes Auto in der Joseph-Haas-Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Hammerschmiede – In der Zeit von Sonntag (03.09.2023), 19.00 Uhr bis Montag (04.09.2023), 08.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person vier Reifen eines Autos in der Karlsbader Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Pfersee – Tätlicher Angriff und mehr

Am gestrigen Montag (04.09.2023) griff ein 43-Jähriger einen Sanitäter in der Körnerstraße an. Er wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und einer 41-Jährigen, weshalb die Polizei und der Rettungsdienst gerufen wurde.

Vor Ort zeigten sich beide Personen äußerst aggressiv und mussten separiert werden. Hierbei schlug der 43-Jährige einem Sanitäter unvermittelt ins Gesicht und leistete bei der anschließenden Fesselung Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Auch die 41-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten mehrfach und spuckte nach einem Polizeibeamten. Da sich die 41-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand wurde sie anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen und Bedrohung.