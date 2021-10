Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.10.2021

Universitätsviertel – Sachbeschädigung an Gebäude der Universität

Im Zeitraum von Sonntag (03.10.2021), gegen 18.00 Uhr, bis Montag (04.10.2021), gegen 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster am Gebäude N – Institut für Informatik in der Universitätsstraße. An diesem entstand ein großflächiger Sprung und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.