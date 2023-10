Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.10.2023

Polizeipräsident ehrt Lebensretter der nordschwäbischen Polizei

Am heutigen Donnerstag (05.10.2023) ehrten Polizeipräsident Martin Wilhelm und Polizeivizepräsident Michael Riederer Polizeibeamte die anderen Menschen das Leben retteten.

Im Jahr 2022 retteten 43 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidium Schwaben Nord in insgesamt 24 Fällen Personen das Leben.

Beispielsweise retteten im Mai 2022 Polizeibeamte das Leben eines Mannes, der mit schweren Schnittverletzungen auf einem Feld bei Dillingen aufgefunden wurde, indem sie die Verletzungen erstversorgten. Nur durch das Handeln der Polizisten konnte dem Mann das Leben gerettet werden.

Polizeipräsident Martin Wilhelm und Polizeivizepräsident Michael Riederer sprachen allen Beteiligten ihre Anerkennung aus.

Göggingen – Bedrohung vor Schule

Am heutigen Donnerstag (05.10.2023), gegen 08.00 Uhr, kam es vor einer Schule in der Gögginger Straße zu einer Bedrohung mit einem Messer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Messer vor der Schule auf und bedrohte eine ebenfalls 16-jährige Schülerin. Nach einem kurzen Wortwechsel mit der Schülerin entfernte sich der Tatverdächtige.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften konnte der Jugendliche durch die Einsatzkräfte in der Nähe der Schule festgenommen und das Messer sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 16-Jährigen.

Pfersee – Passanten und Polizeibeamte angegangen

Am gestrigen Mittwoch (04.10.2023) beschädigte ein 40-Jähriger zunächst mehrere Wahlplakate und verletzte sich dabei selbst.

Gegen 17.00 Uhr beobachtete eine Passantin den 40-Jährigen dabei wie er mit einem Messer mehrere Wahlplakate beschädigte. Dabei verletzte er sich offenbar aus Versehen selbst am Knie. Die Passantin forderte ihn auf die Sachbeschädigung zu unterlassen, woraufhin der 40-Jährige die Passantin bedrohte. Ein weiterer Passant wollte dem 40-Jährigen aufgrund seiner Verletzung zu Hilfe kommen. Auch diesen bedrohte der 40-Jährige und wollte auf ihn losgehen.

Die alarmierte Polizeistreife kontrollierte anschließend den Mann. Hierbei zeigte er sich weiterhin äußerst aggressiv und versuchte auf die Beamten loszugehen. Daraufhin fesselten ihn die Beamten, wogegen der 40-Jährige Widerstand leistete und die Beamten mehrfach beleidigte. Aufgrund seiner selbstverursachten Verletzungen wurde der 40-Jährige vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 40-Jährigen.

Pfersee – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am gestrigen Mittwoch (04.10.2023) verursachte eine 21-Jährige einen Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Ackermann-Straße und stand hierbei offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 22.30 Uhr war die 21-jährige Autofahrerin auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in westliche Fahrtrichtung unterwegs. Hierbei kollidierte sie mit einer vorausfahrenden 23-jährigen Autofahrerin, die auf Höhe der Luther-King verkehrsbedingt abbremsen musste.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei der 21-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau. Sie musste eine Blutprobe abgeben, um den genauen Blutalkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 21-Jährige.

Oberhausen – Unfall mit Linienbus

Am gestrigen Mittwoch (04.10.2023) führte eine Linienbus-Fahrerin eine Gefahrenbremsung durch, wobei drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 18.00 Uhr war der Linienbus auf der Ulmer Straße in Richtung Helmut-Haller-Platz unterwegs. Da ersten Erkenntnissen zufolge, die Servolenkung des Busses ausfiel, führte die Fahrerin eine Gefahrenbremsung durch, um eine weitere Gefährdung anderer zu vermeiden. Hierbei stürzten drei Personen im Bus und verletzten sich leicht. Zwei Personen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Innenstadt – Sachbeschädigung an Straßenbahn

Am Dienstag (03.10.2023) ereignete sich im Bereich zwischen dem alten Heuweg und der Wilhelm-Hauff-Straße eine Sachbeschädigung an einer Straßenbahn.

Etwa zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr fuhr ein Fahrgast der Straßenbahnlinie 6 in Richtung Endhaltestelle, als er ein ungewöhnliches Geräusch und ein kleines Loch an der Seitenscheibe wahrnahm.

Wie die Beschädigung zustande kam wird aktuell geklärt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit er Polizeiinspektion Süd in Verbindung zu setzen.

Hochfeld – Betrügerischer Spendensammler

Am Mittwoch (04.10.2023), gegen 13.00 Uhr, klingelte ein Mann im Prinz-Karl-Weg an mehreren Türen um in betrügerischer Absicht Spenden zu sammeln.

Der 44-jährige Mann läutete bei einer Anwohnerin und gab sich als Mitarbeiter eines Tierschutzvereines aus. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wies die Frau den Mann ab und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann noch im Prinz-Karl-Weg durch die Einsatzkräfte aufgegriffen werden. Da gegen den 44-jährigen noch zusätzlich ein Haftbefehl bestand, nahmen die Einsatzkräfte den Mann noch vor Ort fest und verbrachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Zeugen, die dem Spendensammler möglicherweise zum Opfer fielen, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Einbrüche

Göggingen – Zwischen Montag (02.10.2023), 19.10 Uhr, und Dienstag (03.10.2023), 21.15 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Pfarrer-Bogner-Straße gewaltsam Zutritt. Auch hier muss der Diebstahlschaden noch abgeklärt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (01.10.2023) bis Mittwoch (04.10.2023) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im Schwedenweg ein. Auch in diesem Fall muss der Diebstahlschaden noch abgeklärt werden. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Wie üblich ermittelt in diesen Fällen die Kriminalpolizei.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der der 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Region

Einbrüche

Rinnenthal – Am Mittwoch (04.10.2023), zwischen 09.45 Uhr bis 10.15 Uhr, ein drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Aretinstraße ein. Der genaue Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang fiel im weiteren Umfeld ein grauer Pkw mit ausländischen Teilkennzeichen „SU“ auf. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem o.g. Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der 0821/323-3810 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Merching – Im Zeitraum von Montag (02.10.2023), 17.00 Uhr, bis Dienstag (03.10.2023), 21.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Münchner Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden im oberen dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

