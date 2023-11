Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.11.2023

Innenstadt – Nach Streit Widerstand geleistet

Am Sonntag (05.11.23), gegen 04:15 Uhr, kam es im Bereich eines

Schnellrestaurants am Königsplatz zu einer Streitigkeit, bei der ein Geschädigter von

einer 32-Jährigen und ihrem gleichaltrigen Ehemann beleidigt wurde.

Während der Anzeigenaufnahme kam der 32-Jährige erneut auf den Geschädigten zu

und beleidigte und bedrohte ihn erneut. Als er aggressiv auf diesen zuging, wurde er

von zwei Polizeibeamten davon abgehalten. Dabei schlug er die Arme der Polizisten

weg und sperrte sich gegen ein Wegbringen und alle weiteren Maßnahmen. Seine

Frau rannte daraufhin aggressiv und schreiend auf die Beamten zu und blieb auf

Aufforderung nicht stehen. Aus diesem Grund wurde Reizstoff gegen sie eingesetzt.

Ihrem Ehemann konnten nur unter erheblichem Kraftaufwand Handfesseln angelegt

werden, da er sich nicht beruhigte und weiterhin sperrte.

Für die Versorgung der 32-Jährigen wurde ein Rettungswagen angefordert. Ein

Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzte.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beiden vor Ort entlassen.

Das 32-Jährige Ehepaar erwartet nun unter anderen Anzeigen wegen Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.

Spickel/Herrenbach – Körperverletzung nach Zusammenstoß

Am Samstag (04.11.23), gegen 15 Uhr, joggte ein 26-

Jähriger die Frischstraße entlang. Als er um eine Kurve joggte, stieß er mit einem 24-

Jährigen zusammen, der ihm daraufhin unvermittelt ins Gesicht schlug. Es entstand

eine Rangelei, die sich am Boden fortsetzte. Als die beiden Beteiligten sich wieder

aufrichteten, kam ein 25-Jähriger hinzu, der ebenfalls vom 24-Jährigen mehrere

Schläge ins Gesicht erhielt.

Der 24-Jährige entfernte sich danach von der Tatörtlichkeit und konnte wenig später

von einer Polizeistreife in der Nähe angetroffen werden. Hier weigerte er sich allen

polizeilichen Aufforderungen nachzukommen und leistete schließlich Widerstand, als

seine Personalien festgestellt werden sollten.

Mit Hilfe weiterer Streifen konnte der 24-Jährige schließlich gefesselt und in den

Polizeiarrest gebracht werden.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Widerstand, tätlichem Angriff

auf Polizeibeamte und Körperverletzung.

Innenstadt – Geschlagen, bedroht und beleidigt

Am Samstag (04.11.23), gegen 04:00 Uhr, kam es im Bereich der

Ludwigstraße zwischen einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 37- und

einem 25-Jährigem. In deren Verlauf ging der 25-Jährige auf den 37-Jährigen zu und

schlug diesen woraufhin sich dieser wehrte und zurückschlug.

Zwei Security-Mitarbeiter einer dortigen Lokalität gingen dazwischen und fixierten den

25-Jährigen am Boden. Ein Begleiter des Mannes ging daraufhin auf die Securitys los

und versuchte ihn zu befreien.

Beim Eintreffen der Streife wurde ein Polizeibeamter durch den 25-Jährigen beleidigt

und bedroht. Nachdem der Mann sich nicht beruhigte, sollte er in den Polizeiarrest

gebracht werden. Ein 24-Jähriger war damit offenbar nicht einverstanden und störte

die polizeilichen Maßnahmen derart, dass ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Auch dieser beleidigte daraufhin die Polizeibeamten und bedrohte sie.

Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung,

Bedrohung und Beleidigung, den 24-Jährigen ebenfalls wegen Bedrohung und

Beleidigung. Der 37-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

Innenstadt – Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Samstag (04.11.23), gegen 11:55 Uhr, musste ein 58-Jähriger mit

einem schwarzen Mercedes Kleinbus (V-Klasse) an der Kreuzung

Schißlerstraße/Ulmer Straße verkehrsbedingt anhalten.

Ein bislang unbekannter Junge kam von links mit dem Fahrrad auf dem Gehweg und

fuhr dem Geschädigten in die linke Fahrzeugseite. Hierbei entstanden am Fahrzeug

mehrere Kratzer und Dellen in der Fahrerseite, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000

Euro.

Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Junge auf seinem Fahrrad.

Über diesen ist lediglich bekannt, dass er ca. 150 cm groß war und einen

osteuropäischen Akzent hatte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können,

werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.