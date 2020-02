Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.02.2020

Innenstadt – Einbruch in Studentenwerk

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in das Studentenwerk in der Friedberger Straße eingebrochen. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt zum Gebäude und verursachte dabei einen Sachschaden von circa 20.000 Euro. Mit einer Bargeldbeute im niedrigen vierstelligen Eurobereich konnte der Unbekannte schließlich unerkannt entkommen.

Kriegshaber – Zeugensuche nach Unfallflucht auf dem Kobelweg

Ein 55-Jähriger befuhr am Mittwoch, um kurz vor 11:00 Uhr, mit seinem weißen BMW X1 den Kobelweg in Richtung Ulmer Straße. Kurz nach der Einmündung zur Dummlerstraße kam ihm ein roter Pkw entgegen, welcher plötzlich in die Fahrbahnmitte fuhr. Daraufhin wich der BMW-Fahrer aus und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Der Fahrer des roten Autos setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in westliche Richtung fort.

Der Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der BMW, als auch die beiden geparkten Fahrzeuge, waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 32.000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zu dem flüchtigen, roten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.