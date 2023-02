Pfersee – Eingangstüre beschädigt – Zeugen gesucht

Am Sonntag (05.02.2023), gegen 20:00 Uhr, hörte eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses Eberlestraße 72 laute Geräusche. Als sie anschließend das Haus verließ, bemerkte sie, dass die Scheibe der Eingangstüre kaputt war.

Hinweise auf den Verursacher gibt es derzeit nicht, deshalb bittet die PI Augsburg 6 Zeugen, die etwas gesehen haben, sich unter der Tel. 0821/323-2610, zu melden.

Oberhausen – Küchenbrand

Am gestrigen Sonntag, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Donauwörther Straße zum Brand einer Küche. Offenbar hatte sich Fett entzündet und verpuffte, sodass die Küche in Brand geriet. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die Löscharbeiten wurden durch die Berufsfeuerwehr Augsburg durchgeführt, der stadtauswärtige Verkehr musste zwischenzeitlich umgeleitet werden.

Innenstadt – Zeugensuche nach Einbruch

Im Zeitraum vom 31.01. – 04.02.2023 wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße auf Höhe der 20er Nummern eingebrochen. Der Wohnungsinhaber befand sich auf einer Geschäftsreise, bei seiner Rückkehr bemerkte er das beschädigte Türschloss.

Ein bislang unbekannter Täter war in die Wohnung eingedrungen und hatte schließlich Schmuck im hohen vierstelligen Eurobereich entwendet.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum auffällige Personen bemerkt haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3810 zu melden.