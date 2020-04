Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.04.2020

Unfallflucht und Sachbeschädigung

Oberhausen 1 – Vergangenes Wochenende, im Zeitraum von Freitag (03.04.) bis Sonntag (05.05.2020) wurde ein in der Ebnerstraße (Höhe Hausnummer 14) geparkter weißer Ford Transit von einem Unbekannten angefahren, wobei insbesondere der linke Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Oberhausen 2 – Im gleichen Zeitraum wurde in der Donauwörther Straße (Höhe Hausnummer 29) ein dort geparkter schwarzer Opel Insignia offenbar mutwillig am Seitenspiegel und an der Frontverkleidung beschädigt. Der hierbei angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

REGIONAL REPORT

Dillingen -Einbruch in Firma

Bisher unbekannte Täter verübten im Zeitraum 31.03.2020, 20:00 Uhr bis 05.04.2020, 15:30 Uhr, einen Einbruch in eine Firma in der Einsteinstraße in Dillingen. Aus einem Büroraum entwendeten sie gewaltsam einen kleinen Metalltresor, der fest verbaut war. Der Beuteschaden wurde auf einen unteren vierstelligen Geldbetrag beziffert. Der von den Unbekannten angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hier bittet die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

Langerringen -Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntag, gegen 20.30 Uhr befand sich eine Streife der Polizei Schwabmünchen im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes im Gewerbegebiet von Langerringen. Während dieses Einsatzes fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Pkw an der Einsatzörtlichkeit vor. Die Streife stellte bei dem Mann Alkoholgeruch fest, ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Im Rahmen der Überprüfung wurde noch festgestellt, dass dem Fahrer bereits im Jahr 2006 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Derching – Radfahrer gestürzt

Am Sonntag, den 05.04.20, gegen 14:50 Uhr, stürzte ein 70-jähriger Radfahrer im Obermoos. Laut unbeteiligten Zeugen stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer einen Bruch am rechten Unterschenkel zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Gersthofen – Pkw fängt Feuer

Am Freitag fuhr der 38-jährige Pkw-Besitzer gegen 15.35 Uhr mit seinem Fahrzeug von Gersthofen in Richtung Hirblingen. Etwa auf halber Strecke fing sein Auto Feuer. Er parkte am Straßenrand und verließ mit seiner Beifahrerin den Pkw. Die FFW Hirblingen löschte den Brand, konnte jedoch das komplette Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindern. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Schaden, ca. 10.500,- €.

Erlingen -Technischer Defekt in Verteilerkasten löst Brand aus

Am Freitag bemerkte der 38-jährige Geschädigte gegen 22.15 Uhr in seinem Hof Brandgeruch. Als er zum Wohnhaus zurückging, stellte er fest, dass die angrenzende Halle komplett verraucht war. Der 38-jährige verständigte sofort die Feuerwehr. Die Wehren aus Meitingen, Erlingen und Herbertshofen fanden schnell die Ursache. In einem Verteilerkasten im Keller des Anwesens kam es zu einem technischen Defekt, wobei ein Schwelbrand entstand. Die FFW`en löschten den Brand und befreiten die komplette Halle mittels Ventilatoren vom Rauch. Der Schaden wird auf ca. 10.000,- € geschätzt.

