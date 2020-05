Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.05.2020

Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Hochzoll – Mutmaßlich nicht einverstanden mit der Parkweise eines Autofahrers war gestern (in der Nacht vom 05./06.05.2020) ein unbekannter Täter, der ein in der Alatseestraße im Haltverbot geparktes Auto zerkratzt hatte. Die Tathandlung an dem schwarzen 5er-BMW dürfte im Zeitraum zwischen 23.30 und 00.30 Uhr ausgeführt worden sein. Der Schaden wurde mit rund 3.000 Euro angegeben.

Firnhaberau – Bereits in der Nacht vom 03./04.05.2020 (So./Mo.) wurde ein in der Straße „Am Grünland“ (Höhe Hausnummer 53) geparkter schwarzer Mercedes an der Türe hinten rechts zerkratzt. Der hierbei verursachte Schaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee – Graffiti-Schmierfink erwischt

Eine aufmerksame Passantin verständigte gestern (05.05.2020) gegen 15.40 Uhr die Polizei, nachdem sie einen jungen Mann beobachtet hatte, wie dieser in der Augsburger Straße eine Ampel mittels Stift mit einem „Tag“ verzierte. Anhand der guten Personenbeschreibung konnte der 16-Jährige Schüler unweit des Tatortes von einer Polizeistreife erkannt werden. Er war sofort geständig und händigte den Beamten mehrere Marker (Stifte) aus. Es wird nun seitens der AG Graffiti geprüft, ob der Jugendliche noch für weitere, zurückliegende Sachbeschädigungen in Frage kommt.

REGIONAL REPORT

Etliche Wildunfälle – hohe Sachschäden im Landkreis Dillingen

In der Nacht vom 05.05.2020 auf den 06.05.2020 kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeugführer mit diversen Wildtieren (4 x Reh, 1 x Wildschwein) zusammenstießen. Am 05.05.2020 gegen 23.30 Uhr stieß ein BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2025 auf Höhe des dortigen Tunnels frontal mit einem Reh zusammen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Kurz zuvor war bei Staufen auf der Staatsstraße 2025 ebenfalls ein Pkw-Fahrer mit einem Reh zusammengestoßen. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Am 05.05.2020 gegen 21.15 Uhr stieß der Fahrer eines Skodas auf der Kreisstraße DLG 17 zwischen Peterswörth und Offingen frontal mit einem Wildschwein zusammen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Bereits am frühen Morgen des 05.05.2020 wurde auf der Staatsstraße 2033 bei Binswangen ein Reh frontal von einem Pkw erfasst, hier entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Bei Rieblingen prallte die Fahrerin eines Opels ebenfalls mit einem Reh zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. In allen Fällen verendeten die Tiere nach den Zusammenstößen.

Langweid -Dieb stiehlt Stofftasche samt Inhalt

Am Montag stand eine 77-jährige Frau gegen 10.00 Uhr mit ihrem Fahrrad vor der Angebotstafel eines Supermarktes. Während sie die Angebote las, entwendete der Dieb ihre Stofftasche aus ihrem Fahrradkorb. Dies ging so schnell, dass die 77-jährige Frau den Diebstahl nicht gleich bemerkte. Der Täter erbeutete die Geldbörse mit ca. 150,- € Inhalt. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz an der Karwendelstr. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810.

Neusäß -Unbekannter stiehlt Reifensatz

Der Täter betrat zwischen Samstag (02.05.20), ca. 20.00 Uhr, und Montag, ca. 10.00 Uhr, ein Mehrfamilienhaus an der Lohwaldstr. Im Keller hebelte der Dieb das Vorhängeschloss des Geschädigten am Holzverschlag des Abteils auf. Schließlich entwendete er einen Satz Reifen im Wert von ca. 2.000,- €.

Fischach-Sachbeschädigung einer Solarlampe

Im Tatzeitraum vom Montag, 04.05.2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 05.05.2020, 17.15 Uhr hatten unbekannte Täter eine Solarlampe zur Beleuchtung einer Firmenwerbung in der Augsburger Straße in Fischach beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Fischach- Kleinunfall – Pkw vs. Verkehrszeichen

Ein 78-jähriger Volvo-Fahrer befuhr gestern um 13.15 Uhr die Kohlbergstraße in Fischach und geriet beim Einbiegen in die Straße „Am jüdischen Friedhof“ gegen ein Verkehrszeichen mit Straßenschild. Die nun schief stehende Stange mit den Schildern wurde in einer Höhe von 400 Euro beschädigt.

Schwabmünchen- Brand einer Gartenlaube

Am Mittwoch, gegen 02.40 Uhr wurde eine Anwohnerin der Lechfelderstraße durch ein

Knistergeräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie eine brennende

Gartenlaube auf dem Nachbargrundstück. Der Brand wurde von der Feuerwehr

Schwabmünchen gelöscht. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Bewohner

(Ehepaar) am Abend noch in der Gartenlaube aufgehalten hatten. Beim Verlassen der

Laube wurde eine brennende Kerze in einer Schale, gefüllt mit Sand, zurückgelassen.

Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird mit ca. 750 EURO angegeben.

Untermeitingen-Aufbruch eines Bauwagens

Im Zeitraum von Montag, 18.00 Uhr bis Dienstag, 06.50 Uhr wurde ein Bauwagen im

Neubaugebiet von Untermeitingen, Buchenbergweg, aufgebrochen. Der

unbekannte Täter entwendete lediglich Arbeitskleidung. Der Diebstahlsschaden

liegt bei ca. 150 EURO und der Schaden an der Türe bei ca. 500 EURO.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060.

Friedberg – Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit vom Montag, den 04.05.20, 20:30 Uhr bis Dienstag, den 05.05.20, 09:00 Uhr wurde ein Rollladen eines Wohnanwesens in der Schloßstraße beschädigt. Ein unbekannter Täter brachte einen Schriftzug an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Mering -Sachbeschädigung

In der Zeit vom Donnerstag, den 30.04.20 auf Freitag, den 01.05.20 campierten auf einer Streuobstwiese zwischen Mering und Hörmannsberg Personen. Hierbei ist ein deutlicher Flurschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden. Außerdem wurde eine Feuerstelle errichtet. Die Streuobstwiese steht unter Naturschutz, dementsprechende Schilderung ist angebracht.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Friedberg – Müllablagerung auf Baustelle

In der Zeit von Freitag, den 01.05.20 bis Montag, den 04.05.20, entsorgten Unbekannte auf einer Baustelle in der Afrastraße Müll. Es handelt sich um Dämmplatten und Isoliermaterial. Die Kosten für die Entsorgung des Mülls bewegen sich nach Angaben des Mitteilers im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Affing – Erneuter Diebstahl von Dachrinnen und Fallrohren

Zwischen dem 27.04.20 und 06.05.20 entwendeten unbekannte Täter von den beiden Gebäuden beim Wasserwerk Affing in der Frechholzhausener Straße ca. 20 lfd. Meter Kupferdachrinnen sowie 4 Fallrohre im Gesamtwert von ca. 1000,00 Euro.

Ein Zusammenhang mit den Diebstählen in Baar (Schwaben) und Petersdorf wird vermutet. Siehe Pressebericht vom 15.04.20 und 21.04.20

Hinweise werden an die Polizei Aichach, Tel.: 08251/8989-0, erbeten.

