Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.06.2024

Ladendiebe im Stadtgebiet

Innenstadt – Am Mittwoch (05.06.2024) entwendete eine 22-jährige Frau mehrere Gegenstände in einem Verbrauchermarkt am Willy-Brandt-Platz.

Gegen 16.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Verbrauchermarkts die Frau, wie sie mehrere Gegenstände einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Der Mitarbeiter sprach die Frau an und konfrontierte sie mit der Tat. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Göggingen – Am Mittwoch (05.06.2024) entwendeten zwei Jugendliche mehrere Gegenstände in einem Verbrauchermarkt in der Gögginger Straße.

Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 13.00 Uhr die 14-Jährige und 15-Jährige, wie sie mehrere Gegenstände einsteckten und den Kassenbereich passierten, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Der Mitarbeiter konfrontierte die Jugendlichen mit der Tat. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Ladendiebstahls.

Innenstadt – Brennender Müllcontainer

Am Mittwoch (05.06.2024) meldete ein Zeuge einen brennenden Müllcontainer in einer Wertstoffanlage in der Johannes-Haag-Straße.

In der Wertstoffanlage fing gegen 22.00 Uhr ein Müllcontainer an zu brennen. Dieser war mit Restmüll und Elektroschrott befüllt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Bereichs.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen zu dem Brandfall.

Lechhausen – Blauer LKW flüchtet nach Unfall

Am Mittwoch (05.06.2024), ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hanauer Straße. Der bislang unbekannte Tatverdächtige flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 11.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein unbekannter Täter mit einem blauen Lkw (7,5 Tonnen) in der Hanauer Straße rangierte und dabei gegen einen geparkten weißen Hyundai fuhr. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im höheren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Pfersee – Unfallflucht

Im Zeitraum Montag (03.06.2024), 16.00 Uhr, bis Mittwoch (05.06.2024), 09.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto und flüchtete.

Der unbekannte Täter beschädigte einen geparkten Mercedes im Bereich der Heckstoßstange auf einem Parkplatz in der Pater-Roth-Straße. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Pfersee– Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Mittwoch (05.06.2024) fuhr ein 50-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss.

Gegen 22.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer in der Eberlestraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 50-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Kriegshaber – Mann durch Hundebiss verletzt

Am gestrigen Mittwoch (05.06.2024) wurde ein etwa 50-jähriger Mann von einem Hund gebissen.

Gegen 15.50 Uhr lief ein 50-jähriger Mann in einer Unterführung der Saarburgstraße/Manlichstraße und wurde von einem Hund in den Unterarm gebissen. Der 50-Jährige tauschte die Personalien mit dem 58-jährigen Besitzer des Hundes aus und erstattete Anzeige.

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Pfersee – Ladendiebstahl

Am Mittwoch (05.06.2024) gegen 12:30 Uhr entwendete ein 20-jähriger Mann im Supermarkt in der Stadtberger Straße mehrere Waren im Wert von 20 Euro.

Ein Zeuge beobachtete einen 20-Jährigen, wie dieser die Waren in seinen Rucksack steckte und im Begriff war den Supermarkt zu verlassen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Diese stellte die Personalien des Mannes fest und durchsuchte ihn. Die bei der Durchsuchung aufgefundene Ware übergab die Polizei an einen Mitarbeiter des Supermarktes.

Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Zwei Katalysatoren entwendet – Zeugenaufruf

Oberhausen – Zwischen Dienstag (04.06.2024) 21.30 Uhr und Mittwoch (05.06.2024) 20.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Bürgermeister-Bunk-Straße einen Katalysator von einem abgestellten Auto.

Die Polizei Augsburg 5 nimmt telefonisch Hinweise unter der 0821/323-2510 entgegen.

Stadtbergen – Auch in Stadtbergen am Schloßanger entwendete zwischen Dienstag (04.06.2024) 18.00 Uhr und Mittwoch (05.06.2024) 07.00 Uhr ein unbekannter Täter einen Katalysator von einem abgestellten Auto.

Die Polizei Augsburg 6 nimmt telefonisch Hinweise unter der 0821/323-2610 entgegen.