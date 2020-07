Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.07.2020

Hohe Schäden nach Unfallfluchten

– In der Nacht vom 04./05.07.2020 (Sa./So.) wurde ein am rechten Fahrbahnrand in der Kopernikusstraße (Höhe Hausnummer 50) geparkter grauer Jaguar am linken Heckbereich erheblich eingedellt und verkratzt. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Innenstadt – Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein in der Bahnhofstraße (Höhe Hausnummer 20 vor dem C & A) geparkter silberner VW Passat massiv im gesamten Heckbereich beschädigt. Die Stoßstange wurde bei dem Aufprall deutlich sichtbar gestaucht und ist teilweise gebrochen, die Rückleuchten wurden in Mitleidenschaft gezogen und der Lack ist teilweise abgeplatzt. Der Schaden dürfte sich auch hier bei etwa 5.000 Euro bewegen.

Hinweise hierzu bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.