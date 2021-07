Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.07.2021

Diebstähle aus Baustellen

– Im Zeitraum vom 03. – 05.07.2021 stiegen unbekannte Diebe mutmaßlich über das Baugerüst in einen Neubau in der Zugspitzstraße (im Bereich der 80er Hausnummern) ein. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Maschinen (Flex, Fliesenwagen, Schneidemaschine, Bohrgeräte, Wasserwaagen u.a.) im Wert von über 2.000 Euro. Zum Abtransport dürften die Täter ein in unmittelbarer Nähe geparktes geeignetes Fahrzeug (evtl. Transporter) benutzt haben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Oberhausen – Im Zeitraum vom 02. – 05.07.2021 wurden auf einer Baustelle in der Eschenhofstraße (im Bereich der 10er Hausnummern) etliche Säcke mit Beton von einer Palette entwendet. Der Schaden hier beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.