Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.08.2020

Antonsviertel – Junge Männer steigen in Schule ein

Lechhausen – Exhibitionist

Eine 23-Jährige bemerkte am Dienstag, um 06:35 Uhr, an der Blücherstraße, Ecke Friesenstraße, einen Fußgänger, welcher sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Nachdem er entdeckt wurde, ging der unbekannte Mann zügig in Richtung Neuburger Straße davon.

Region

Zwischen dem 31.07.2020, 18.00 Uhr und dem 01.08.2020, 01.00 Uhr wurden an einem weißen Lancia die Radmuttern gelockert, während dieser in der Donauwörther Straße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) parkte. Die 20-jährige Fahrerin stellte am Folgetag plötzlich seltsame Geräusche während der Fahrt fest und brachte den Pkw in eine Werkstatt. Diese stellten schließlich fest, dass die Radmuttern gelockert wurden. Der Vorfall wurde nachträglich an die PI Dillingen gemeldet.







Neusäß-Steppach – Unbekannter stiehlt Ortsschilder

Zwischen dem 01.05.2020 und 15.06.2020 entwendete der Täter 4 Ortstafeln der Stadt Neusäß bzw. der Ortsteile. Dadurch entstand der Stadt Neusäß ein Schaden von ca. 800,- €. Die Polizei Gersthofen frägt, wo irgendwo Ortsschilder der Stadt Neusäß auftauchten bzw. die Diebstähle beobachtet wurden.

Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten.







Nördlingen – Hauseigentümerin rastet aus und beleidigt Einsatzkräfte

Eine vermeintliche Öffnung der eigenen Wohnung endete gestern Abend vor Mitternacht in wüsten Beschimpfungen gegenüber den Einsatzkräften. Feuerwehr und Polizei waren zum Objekt geeilt, nachdem die 59-jährige Hauseigentümerin die „112“ wählte. Als man der Frau den Missbrauch eines Notrufs erklärte wurde sie ausfällig und sprach üble Beleidigungen gegenüber einem Polizisten aus. Ein Feuerwehrmann wurde von der stark angetrunkenen männlichen Begleitung der Frau sogar tätlich angegangen und geschubst. Der Retter in der Not blieb unverletzt, jedoch wurden mehrere Anzeigen gegen die Beteiligten aufgenommen.