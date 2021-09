Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.09.2021

Innenstadt – Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Freitag (03.09.2021), ca. 18.30 Uhr, bis Sonntag (05.09.2021), ca. 08.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter über das Dach des Helio-Centers in der Viktoriastraße in dortige Büroräume einzusteigen. Dazu trat er gegen ein gekipptes Fenster, welches in der Folge aus den Scharnieren brach und zu Boden fiel. Durch den verursachten Lärm ließ der Unbekannte möglicherweise von seinem Vorhaben ab. Es entstand kein Diebstahlsschaden, jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Rufnummer 0821/323-3810 entgegen.