Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.10.2021

Innenstadt – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag (05.10.2021), im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 12.15 Uhr, parkte eine Fahrzeughalterin ihren grünen Pkw Fiat auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Frauentorstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie tiefe Dellen und Kratzer am linken Heck feststellen. Der Schaden beträgt rund 6.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Die PI Augsburg Mitte bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2110.







Oberhausen – Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag (05.10.2021), zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr, wurde ein geparkter, schwarzer Pkw Mazda in der Stuttgarter Straße (Höhe einstellige Hausnummern) beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte beidseitig den Lack der hinteren Türen sowie den Kofferraum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.