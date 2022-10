Innenstadt – Spülmittel in Brunnen gekippt

In der Nacht vom 04.10.2022 auf den 05.10.2022 (Di/Mi) wurde durch eine bislang unbekannte Person Spülmittel in die Wasserbecken des Kesterspringbrunnens in der Konrad-Adenauer-Allee / Schießgrabenstraße geschüttet. Am Brunnen konnte noch Verpackungsmüll des Spülmittels aufgefunden werden.

Hinweise können telefonisch der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 mitgeteilt werden.

Innenstadt – Flüchtender Rollerfahrer

Am 05.10.2022 (Mittwoch) gegen 20.50 Uhr sollte ein 16-jähriger Rollerfahrer im Oberen Graben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Grund hierfür war, dessen deutlich zu hohe Geschwindigkeit. Der Rollerfahrer missachtete aber die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete. Als der Rollerfahrer dabei in der Prinzstraße über einen Gehweg fuhr, verlor dieser die Kontrolle über den Roller, kollidierte mit einem geparkten Pkw und stürzte. Der 16-jährige Fahrer des Rollers und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden hierdurch verletzt und kamen ins Universitätskrankenhaus Augsburg. Der Rollerfahrer befand sich nicht im Besitzt eines Führerscheins. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zum Motorroller gehörte. Den Fahrer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch.

Innenstadt – Aggressiver Diskobesucher

Am 05.10.2022 (Mittwoch) gegen 23.55 Uhr kam es in einer Diskothek in der Halderstraße zu einer Streitigkeit zwischen Mitarbeitern und einem männlichen Gast. Der 21-jährige Gast befand sich im Raucherbereich der Diskothek und urinierte dort. Als dieser durch die Mitarbeiter aufgefordert wurde, die Diskothek zu verlassen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte wurden bei der Aufnahme durch den Gast beleidigt, des Weiteren trat der stark alkoholisierte Gast nach ihnen. Neben einer starken Alkoholisierung konnten auch Betäubungsmittel beim Gast aufgefunden werden. Da der Gast Schnittwunden an der Hand hatte, wurde dieser zur Behandlung ins Universitätsklinikum eingeliefert. Den Gast erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Besitz von Betäubungsmittel.

Lechhausen – Aggressiver-Pkw Fahrer

Am 06.10.2022 (Mittwoch) gegen 00.20 Uhr überquerte ein 30-Jähriger die Neuburger Straße über einen Fußgängerüberweg. Hierdurch musste ein Pkw-Fahrer kurzzeitig anhalten. Dieser stieg aus seinem Pkw und schlug unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock auf den Fußgänger ein. Im Anschluss setzte dieser seine Fahrt fort. Der Pkw-Fahrer konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Polizeistreife angehalten werden. Dabei wurde auch der Teleskopschlagstock im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Der 30-jährige Fußgänger musste in einem Klinikum wegen seiner erlittenen Platzwurde am Kopf ambulant versorgt werden. Den 58-jährigen Pkw-Fahrer erwartet eine Strafanzeige unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Kriegshaber – Haltestelle beschädigt

Am 06.10.2022 gegen 00.25 Uhr schlug ein Mann die Glasscheibe der Haltestelle Linie 35 in der Landvogtstraße ein. Eine Polizeistreife konnte einen 26-jährigen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort antreffen. Bei der Personalienfeststellung und Durchsuchung des Mannes wurde ein geringe Menge Cannabis aufgefunden. Da der 26-Jährige keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde dieser zur weiteren Abklärung vorübergehend auf die Polizeiinspektion 6 verbracht. Hierbei trat der Mann im Streifenwagen um sich. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Besitz von Betäubungsmitteln. An der Haltestelle entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.