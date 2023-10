Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.10.2023

Gundelfingen – Verkehrsunfall mit verletzten Autofahrerinnen

Am gestrigen Donnerstagvormittag (05.10.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße DLG 34. Zwei Autofahrerinnen wurden dabei verletzt.

Gegen 10.10 Uhr wollte eine 58-jährige Autofahrerin aus einem Betriebsgelände auf die Kreisstraße ausfahren. Sie kollidierte mit dem Auto einer 62-Jährigen, die auf der Kreisstraße in Richtung Bundestraße B 16 unterwegs war.

Aufgrund des starken Zusammenstoßes wurde die 58-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr Gundelfingen, die mit über 20 Einsatzkräften vor Ort war, aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Beide Autofahrerinnen erlitten Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in das Krankenhaus Günzburg gefahren werden. An beiden Autos entstand Totalschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Einfriedung des Betriebs in Mitleidenschaft gezogen, wobei Sachschaden von zirka 500 Euro entstand. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Maßnahmen für etwa 45 Minuten beidseitig gesperrt werden.

