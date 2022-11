Innenstadt – Streifenwagen mit Feuerwerkskörper beworfen

Während sich Einsatzkräfte am Freitag (04.11.2022) gegen 20.00 Uhr bei einem Einsatz in der Bürgermeister-Fischer-Straße befanden, warf ein zunächst Unbekannter Feuerwerkskörper auf die Motorhaube eines Streifenwagens. Kurz darauf entfernte sich der Unbekannte von der Tatörtlichkeit. Nach einer Fahndung und umfangreichen Ermittlungen konnte ein 17-Jähriger ausfindig gemacht werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 1.000 Euro. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Stadtbereich – Weitere Schockanrufe

In den letzten Tagen kam es wieder zu einigen Schockanrufen im Stadtgebiet Augsburg.

In einem Fall am Freitag (04.11.2022) gab der unbekannte Anrufer bei einer 79-Jährigen an, dass die Enkeltochter einen Unfall hatte. Im Hintergrund waren sogar inszenierte Hilfeschreie zu hören. Die 79-Jährige ließ sich aber davon nicht beirren, beendete das Gespräch und rief umgehend ihre Tochter an. Auf Geldforderungen ging sie nicht ein. Im Telefonat mit der Tochter stellte sich schnell heraus, dass es der Enkeltochter gut geht und es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche handelte.

Mit weiteren Betrugsanrufen – insbesondere bei Seniorinnen und Senioren – muss gerechnet werden. Wie man den Betrügern auf die Schliche kommt und wie man sich richtig verhält: www.polizei-beratung.de

Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (05.11.2022) gegen 01.30 Uhr wurde bei einer 41-jährigen Fahrzeugführerin an der Jakoberwallstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle wurde bei der 41-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Die Fahrt war daher für die 41-Jährige beendet, sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Antonsviertel – Am Samstag (05.11.2022) gegen 02.00 Uhr wurde ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer an der Gögginger Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim 24-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahrt war daher für den 24-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt – Am Samstag (05.11.2022) gegen 23.30 Uhr, wurde ein 34-jähriger Pkw-Fahrer an der Stuttgarter Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim 34-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert rund 2 Promille. Die Fahrt war daher für den 34-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.