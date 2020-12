Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.12.2020

Innenstadt – Tritte gegen Polizisten – Pöbler in Untersuchungshaft Am Freitag, 04.12.2020, gegen 17:10 Uhr, wurden Polizeieinsatzkräfte zu einem Supermarkt in die Frauentorstraße beordert. Einsatzgrund: Ein Mann belästigte Passanten. Vor Ort konnte ein 40-Jähriger angetroffen werden, der sich auch gegenüber den Polizisten unkooperativ und verwirrt verhielt. Der Mann befolgte einen ausgesprochenen Platzverweis nicht. Um den Platzverweis durchzusetzen wurde der Polizeigewahrsam angedroht, worauf der 40-Jährige mit Beleidigungen reagierte und immer aggressiver wurde. Die Polizeibeamten nahmen in Gewahrsam. Auf dem Weg in den Polizeiarrest versuchte er sich zu befreien, unter anderem mit Tritten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 40-Jährige am 05.12.2020 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte Untersuchungshaftbefehl. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.