Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.02.2020

Innenstadt – Prosecco-Dieb gestellt

Drei junge Männer schlichen sich am Donnerstag, gegen 23:30 Uhr, in den Hinterhof eines Restaurants am Predigerberg. Im Glauben nicht beobachtet zu werden, entwendeten sie eine Kiste Prosecco, welche dort gelagert wurde. Zwei Mitarbeiter des Restaurants wurden auf die Diebe aufmerksam und konnten einen von ihnen festhalten, während den anderen beiden die Flucht in Richtung Maxstraße gelang.

Den 19-jährigen Festgehaltenen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat ebenso die Ermittlungen zu den anderen zwei jungen Männern, von denen einer mit einer dunkelroten Jacke bekleidet war, aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Oberhausen – Vorfahrts-Streit unter Rollstuhlfahrern

Zwei Bewohner eines Altenheims in Oberhausen gerieten am Donnerstagnachmittag in Streit, in dessen Folge die Polizei hinzugezogen wurde.

Die beiden Senioren im Alter von 70 und 82 Jahren trafen im Flur des Altenheims mit ihrem jeweiligen Rollstuhl aufeinander und konnten sich nicht einigen, wer an der Stelle nun Vorfahrt hatte.

Im Verlauf der Meinungsverschiedenheit erhob der 82-Jährige die Hand. Der 70-Jährige schlug daraufhin die Hand seines Gegenübers weg.

Nachdem eine Streifenbesatzung den Streit zwischen den beiden Rollstuhlfahrern geschlichtet hatte, zeigten sich diese reumütig und konnten ihren Weg fortsetzten.