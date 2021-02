Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.02.2021

Oberhausen – Taxifahrerin verursacht Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Am Freitag den 05.02.2021, gegen 16.30 Uhr, kam es im Bereich Donauwörther-/Kreutzerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einer Straßenbahn. Die 66-jährige Taxifahrerin bog hierbei nicht nur verbotswidrig nach links ab, sondern übersah dabei auch noch eine von links kommende Straßenbahn, welche kurz zuvor von der Haltestelle losgefahren war.

Bei dem Zusammenstoß stürzte eine Frau in der Straßenbahn und wurde hierbei leicht verletzt. Die 36-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Innenstadt – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Am Freitag den 05.02.2021, gegen 14.00 Uhr, kam es im Bereich Rosenau-/Georg-Brach-Str. zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 32-Jähriger stand mit einem schwarzen Porsche in der Georg-Brach-Str. und wollte nach links in die Rosenaustraße abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 53-Jähriger mit seinem schwarzen Jeep auf der Rosenaustraße und wollte wiederrum in die Gerorg-BrachStr. abbiegen. Hierbei touchierten sich die beiden PKW, wobei die Schilderungen der Beteiligten zum Unfallhergang nicht übereinstimmen.

Die Polizei sucht daher Zeugen, um den tatsächlichen Unfallhergang aufzuklären.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Ergänzungsdienste: 0821/323-2910.

Innenstadt – Ladendieb fliegt wegen seiner Alkoholisierung auf

Am Samstag den 06.02.2021, gegen 15.10 Uhr, wurde die Polizei in eine Drogerie in der Bürgermeister-Fischer-Straße gerufen, da dort ein schwankender, scheinbar hilfloser Mann aufgefallen war. Als der 43-Jährige beim Anblick der Polizisten jedoch versuchte sich in der Drogerie zu verstecken, forschten die Beamten genauer nach. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann mehrere Sonnenbrillen in seiner Kleidung versteckt hatte. Der mitgeführte Einkaufskorb war hingegen leer. Es lag somit der Verdacht nahe, dass es sich um potentielles Diebesgut handelte. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren eingeleitet.