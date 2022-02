Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.02.2022

Kriegshaber – PKW mutwillig beschädigt

Am gestrigen Sonntag gegen 13:15 Uhr stellte der Fahrzeughalter eines weißen Skoda fest, dass sein PKW mutwillig beschädigt worden war. Den PKW hatte er am Freitag (04.02.2022) in der Weldishoferstraße geparkt und seitdem nicht mehr bewegt. Der bislang unbekannte Täter riss im Zeitraum Freitagabend bis Sonntagmittag den rechten Außenspiegel und den Heckscheibenwischer ab. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Einbrecher hinterlassen Graffiti

Am gestrigen Sonntag gegen 09:00 Uhr entdeckte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Barthshof mehrere Graffiti, die im Treppenhaus und Keller angebracht worden waren. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf bislang ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus. Dort beschmierten sie die Wände des Treppenhauses und des Kellers mit Graffiti. Zudem beschädigten sie die installierte Videoüberwachungsanlage, entwendeten dazugehörige Kameras und Festplatten und brachen Kellerabteile auf. Ob aus den Kellerabteilen etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.

Oberhausen – Ehrliche Finderin

Am Freitag (04.02.2022) gegen 12:15 Uhr meldete sich eine 68-Jährige bei der PI Augsburg 5. Sie hatte einen Geldbeutel gefunden, der unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld enthielt. Sie übergab den Geldbeutel den Polizeibeamten, die den Verlierer ausfindig machen konnten. Am selben Tag noch konnte der glückliche Verlierer seinen Geldbeutel wieder entgegen nehmen.

Pfersee – Laute Party endet mit mehreren Anzeigen

der Nacht von Samstag auf Sonntag beschwerten sich Anwohner bei der Polizei über eine laute Party in der Euringerstraße. Die hinzugerufenen Beamten stellten in einer Wohnung mehrere Personen im Alter zwischen 20 und 38 Jahren fest, die ausgiebig feierten. Da sich in der Wohnung deutlich mehr als 10 Personen aufhielten, darunter auch zwei, die nicht geimpft waren, lösten die Polizeibeamten die Party auf. Bei der Kontrolle der Personen fanden die Beamten zudem bei zwei 24- bzw. 26-jährigen Männern Marihuana auf.

Alle angetroffenen Personen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Gegen die beiden Männer wird zusätzlich wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt.

Oberhausen – Wohnungsbrand

Am gestrigen Sonntag wurden die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in die Neuhäuserstraße gerufen. Die eintreffenden Polizeibeamten evakuierten die Bewohnerin des betroffenen Apartments. Sie wurde durch den Brand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort ärztlich versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ermittelt werden. Aufgrund der Löscharbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrssperrungen.