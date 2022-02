Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.02.2022

Oberhausen – Brand einer ehemaligen Autowerkstatt

Am Samstag (05.02.2022), gegen 15.30 Uhr, kam es in einer ehemaligen Kfz-Werkstatt in der Wertinger Straße zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, ein technischer Defekt ist jedoch nicht auszuschließen und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwilligen Feuerwehren Oberhausen und Kriegshaber konnten den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Nach einer ersten vorläufigen Einschätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro.