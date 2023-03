Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.03.2023

Lechhausen – Einbruch in Wohnung

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gestern Abend (06.03.2022) zwischen 16.00 Uhr und 23.00 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Er entwendete dabei Wertsachen im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Region

Bobingen – Körperliche Auseinandersetzung

Am gestrigen Montag (06.03.2023) kam es gegen 17.30 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 48-Jähriger und ein 49-Jähriger gerieten in der Koloniestraße aneinander. Beide Männer gingen sich daraufhin körperlich an. Hierbei wurde der 48-Jährige im Gesicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf Grund der vielen anwesenden Personen war die Stimmung sehr angespannt. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und konnte die Situation beruhigen. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Dillingen – Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am 06.03.2023 gegen 15.40 Uhr kam ein 46-jähriger Renault-Fahrer in einer Rechtskurve in der Ortschaft Kicklingen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 35-jähriger Mercedes-Fahrer, der die Kirstattstraße in Richtung Dillingen befuhr, versuchte noch einen Unfall zu verhindern und wich nach rechts aus. Dennoch prallte der Renault gegen die Hinterachse des Mercedes, der daraufhin gegen einen geparkten BMW geschleudert wurde.

Durch den Aufprall wurde der 35-jährige Unfallgegner und sein 37-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sowohl der Renault als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholes ermittelt.

Zusmarshausen – Vater und Sohn auf unerlaubter Spritztour

Verdächtig kam einer Funkstreife der PI Zusmarshausen ein PKW vor, welcher am gestrigen Montag gegen 20:30 Uhr auf der parallel zur St. 2510 verlaufenden Ortsverbindungsstraße von Zusmarshausen in Richtung Bieselbach fuhr. Die Beamten hielten den BMW an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der erst 17-Jährige Fahrer weder eine Fahrerlaubnis, noch die Berechtigung zum begleiteten Fahren besaß. Er führte im Beisein seines Vaters eine Übungsfahrt durch. Vater und Sohn werden nun angezeigt.

Harburg – Lastwagenfahrer mit 1,7 Promille und ohne Fahrerlaubnis kontrolliert

Ein 40-Tonnen Sattelzug wurde gestern (Montag, 06.03.23) gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 25 auf Höhe Ebermergen durch die Schwerverkehrsgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth kontrolliert.

Der 52-jährige Fahrer war kurz vor der Kontrolle statt der maximal erlaubten 60 km/h mit 90 km/h gefahren. Nach dem Öffnen der Fahrerkabine wurde bei dem Mann sofort eindeutiger Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Lkw-Fahrer war zudem nur im Besitz einer Fahrerlaubnis aus Mazedonien, die für die Bundesrepublik Deutschland keine Gültigkeit hat.

Der Fahrer musste sich anschließend auf der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sattelzug wurde auf dem Parkplatz abgestellt und musste von einem Firmenbeauftragten abgeholt werden.

