Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.03.2024

Bobingen – Betrugs-SMS

Am 06.03.2024 erhielt ein 44-jähriger Mann in Bobingen eine Betrugs-SMS von einer fremden Handynummer. Die SMS begann mit: „Hallo Mama, hallo Papa, dies ist meine neue Handynummer.“

Hierbei handelt es sich um eine bereits bekannte Betrugsmasche, bei der es im Anschluss immer zu Geldforderungen kommt. Die Polizei rät auf solche SMS nie zu antworten.

Der Geschädigte durschaute den Betrugsversuch und antwortete auch nicht auf die SMS.

Königsbrunn – Schockanrufe

Am 06.03 2024 kam es gegen Nachmittag in Königsbrunn zu vier gemeldeten Schockanrufen. Dabei wurden Geschädigte im Alter zwischen 77 und 94 Jahren angerufen. In jedem gemeldeten Fall gab sich der Betrüger als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass die Tochter einen Unfall verursacht habe und die Geschädigten nun Geld bezahlen sollen, damit die Tochter nicht in das Gefängnis komme.

Alle vier Geschädigten handelten richtig, machten keine Angaben, legten auf und meldeten den Vorfall der Polizei.

