Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.04.2020

Trotz Fahrverbots mit Pkw unterwegs

Kriegshaber – Am 09.04.2020, gegen 19:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Weldishoferstraße einen geparkten Pkw, in dem zwei 24 und 27 Jahre alte Männer saßen. Wie sich herausstellte, fuhr der 24-Jährige kurz zuvor dorthin, obwohl er aktuell wegen eines anhängigen Fahrverbots kein Kraftfahrzeug hätte führen dürfen. Der Pkw wurde ihm zuvor von einem 23-jährigen Bekannten, der während der Fahrzeugkontrolle zu seinem Pkw kam, zum Gebrauch überlassen. Den Polizeibeamten fiel während der Sachverhaltsabklärung ein deutlicher Cannabisgeruch im Pkw auf. Der 23-jährige gab schließlich zu, im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana versteckt zu haben. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Gegen den 23-jährigen Fahrzeugbesitzer wird nun wegen eines Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz sowie des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 24-jährige Pkw-Führer muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rauschgiftverkauf auf Kinderspielplatz

Innenstadt – Am 10.04.2020, gegen 01:35 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife zwei 23 und 27 Jahre alte Männer, die sich auf einem Kinderspielplatz in der Paracelsusstraße aufhielten. Im Rahmen einer Personenkontrolle bemerkten die Einsatzkräfte einen deutlichen Cannabisgeruch bei den Verdächtigen. Die anschließende Durchsuchung des 23-Jährigen führte zur Auffindung einer geringen Menge Marihuanas. Der 27- Jährige flüchtete während der Maßnahmen, ließ jedoch seinen Rucksack samt persönlicher Dokumente am Spielplatz zurück, weshalb die Identität problemlos festgestellt werden konnte. Die ersten Ermittlungen vor Ort bestätigten den Verdacht, dass der Geflüchtete von dem 23-Jährigen am Spielplatz Marihuana kaufen wollte, als sie von der Polizei überrascht wurden.

Personenkontrolle führt zu Drogenfund

Oberhausen – Am 09.04.2020, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte am Helmut-Haller-Platz einen 28-jährigen Mann, da der Verdacht bestand, dass er sich ohne triftigen Grund in der Öffentlichkeit aufhielt. Da der aggressive Mann vorgab, keinen Ausweis mit sich zu führen, mussten ihn die Beamten zur Feststellung seiner Identität nach einem Ausweisdokument durchsuchen. Dies führte zum Auffinden eines Papierbriefchens in der Hosentasche des 28-Jährigen. Der Mann behauptete nun in Gegenwart weiterer Zeugen, dass die Polizeibeamten das Papierbriefchen mit der verbotenen Substanz während der Kontrolle in seine Hose gesteckt hätten und schlug unvermittelt nach den Einsatzkräften. Bei der anschließenden Fesselung leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand. Gegen den 28-Jährige wird nun nicht nur wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sondern auch wegen Falscher Verdächtigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.