Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.04.2020

Oberhausen –Steinewerfer beschädigt Auto



Gestern (06.04.2020), innerhalb eines Zeitraumes von nur fünf Minuten zwischen 15.50 und 15.55 Uhr, warf oder schlug ein Unbekannter mit einem großen Stein die hintere linke Seitenscheibe an einem schwarzen Mercedes ein. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Manlichstraße (Höhe Hausnummer 2) geparkt.

Neben der kaputten Seitenscheibe entstand auch noch eine Delle im Lack. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Ermittlungen im Umfeld des Tatortes verliefen bislang ergebnislos.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.



Unfallfluchten angezeigt

Pfersee – Im Zeitraum vom 04.04. (Fr.) bis gestern (06.04.2020) wurde ein in der Schwalbenstraße (Höhe Hausnummer 6) geparkter blauer Fiat im Frontbereich angefahren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Innenstadt – Offenbar in der Nacht vom 05./06.04.2020 (So./Mo.) wurde ein in der Inneren Uferstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) geparkter Audi an der linken Seite und im hinteren Bereich angefahren, wobei ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Altenmünster – Nach Wildunfall: Autofahrer lässt Reh liegen

Ein 31-jähriger Ford-Fahrer fuhr gestern Früh um 05.10 Uhr von Eppishofen in Richtung Reutern. Im Waldbereich kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Der Fahrzeuglenker ließ das Reh mittig auf der Fahrbahn liegen und meldete den Unfall erst eine Stunde später bei der Polizei. Deshalb wurde er bei der protokollarischen Unfallaufnahme auch noch wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Jagdgesetz angezeigt. Der Autofahrer ist nämlich verpflichtet, das Wildtier auf die Seite zu räumen und unverzüglich die Polizei oder den Jagdpächter zu verständigen.



Dillingen – Unerlaubt Drohne steigen lassen

Am gestrigen Abend gegen 22:50 Uhr wurde der Polizei im Bereich des Georg-Schmid-Rings in Dillingen eine fliegende Drohne gemeldet. Bei Eintreffen kreiste das Flugobjekt direkt über der Streifenbesatzung in einem Wohngebiet. Auf dem Colleg Parkplatz gegenüber der Bleichstraße konnten schlussendlich der 19-jährige Pilot, der 21-jährige Besitzer der Drohne und ein 23-jähriger Begleiter der Beiden angetroffen werden. Wie sich herausstellte, wurden einschlägige Vorschriften für das Steigenlassen einer Drohne nicht eingehalten. Daher erwartet den Drohnenpiloten nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Luftverkehrsgesetz. Weil die dreiköpfige Personengruppe darüber hinaus ohne triftigen Grund den Testflug des Flugkörpers veranstaltete, wurde das Trio wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.