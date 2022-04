Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.04.2022

Innenstadt – Betrunken Kontrolle über den PKW verloren

Am heutigen Donnerstag gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Fichtelbachstraße gerufen. Die 21-jährige Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war gegen einen Baum gefahren. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten fest, dass die 21-Jährige mit über 1,6 Promille alkoholisiert war. Die Fahrerin musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Gegen sie wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Innenstadt – Fußgänger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Am Dienstag (05.04.2022) gegen 12:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Karlstraße. Ein bislang unbekannter Fußgänger überquerte trotz roter Ampel die Karolinenstraße. Ein 61-jähriger Fahrer eines orangen BMW wollte von der Karlstraße in die Karolinenstraße abbiegen und musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden. Ein hinter dem BMW fahrender 31-jähriger Fahrradfahrer prallte gegen den PKW, da dieser durch den Bremsvorgang auf dem Fahrradstreifen zum Stehen kam. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 450 Euro. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Fußgänger lief weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Ladendieb beißt Supermark-Mitarbeiter

Am gestrigen Mittwoch gegen 17:55 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes am Königsplatz einen 27-jährigen Mann dabei, wie er eine Flasche Wein stehlen wollte. Als er den Mann darauf ansprach und ihm die Flasche abnahm, ergriff der 27-Jährige die Flucht. Der Ladendetektiv und ein weiterer Mitarbeiter des Supermarktes nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn schließlich in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Der 27-Jährige schlug auf die Verfolger ein und biss einen von ihnen. Dennoch gelang es den beiden Männern den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Streife festzuhalten. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der 27-Jährige aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Daher mussten die Beamten dem Mann Handschellen anlegen. Dabei leistetet er erheblichen Widerstand und trat nach den Polizeibeamten. Zur Unterbindung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn in den Polizeiarrest. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten. Der 27-Jährige war mit über 1,5 Promille stark alkoholisiert. Bei diesem Einsatz wurden die beiden Mitarbeiter des Supermarktes, sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Den 27-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.