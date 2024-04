Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.04.2024

Aindling – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 05.04.2024 ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde verletzt.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die Ortsverbindungsstraße von Binnenbach in Richtung Eisingersdorf. In einer Rechtskurve verlor der Motorradführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld.

Freunde des Motorradfahrers, welche in einem Pkw hinter ihm fuhren, wählten sofort den Notruf und leisteten Erste-Hilfe. Der Motorradfahrer musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.

Bobingen – Alkohol am Steuer

Am 05.04.2024 fiel gegen 20:15 Uhr vor einem Restaurant im Bobinger Zentrum ein Pkw auf, der dort extrem unsicher eingeparkt wurde.

Eine Polizeistreife überprüfte daraufhin die Fahrtüchtigkeit des 57-jährigen Autofahrers, der den Wagen lenkte. Ein Alkotest ergab, dass der Fahrzeugführer mit über 2,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war.

Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Schwabmünchen – Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Am Abend des 05.04.24 fiel einer uniformierten Streife der Polizeiinspektion Schwabmünchen eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden im unmittelbaren Nahbereich des Bahnhofes auf.

Die Personen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zeigten drogentypische Auffälligkeiten und wurden deshalb einer Personenkontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei einem 17-Jährigen LSD aufgefunden werden. Der Jugendliche wurde auf die Polizeiinspektion verbracht und dort einem verständigten Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dillingen – Autofahrten unter Drogeneinfluss

Fall 1: Eine 33-jährige Autofahrerin war am Freitagabend (05.04.2024) in Dillingen unter Drogeneinfluss unterwegs. Eine Zivilstreife kontrollierte die Frau gegen 19:35 Uhr in der Großen Allee. Sie wies drogentypische Auffälligkeiten auf und räumte einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum ein. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt und ordneten gegen sie eine Blutentnahme an. Die 33-Jährige muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Fall 2: In den frühen Morgenstunden des 06.04.2024 konnte eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen bei einem 19-jährigen Autofahrer in der Paul-Zenetti-Straße starken Cannabis-Geruch feststellen. Der Fahrer zeigte zudem drogentypische Ausfallerscheinungen und gab zu, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Auch hier unterbanden die Beamten eine Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den 19-Jährigen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Kissing – Verkehrsunfallflucht

Am 05.04.2024, gegen 06:45 Uhr fuhr ein 60- Jähriger mit seinem Pkw am Ortsbeginn Kissing aus dem dortigen Kreisverkehr in die Münchner Straße ein. Hier kam ihm schließlich auf seiner Spur ein Pkw entgegen.

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich er nach links aus und touchierte die dortige Verkehrsinsel. Hierbei entstand ein Sachschaden von 5100 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/ 323-1710.

Baar – Motorradfahrer ohne Führerschein

Am Samstag, den 06.04.2024 wurde ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad in Baar einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an seinem Kraftrad kein Kennzeichen angebracht war und weder der Fahrer noch der Sozius einen Helm trugen. Bei der Kontrolle wurde ferner festgestellt, dass der Motorradfahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und für das Motorrad keine Versicherung besteht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

