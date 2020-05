Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.05.2020

Pfersee –Vandalismus an geparkten Fahrzeugen

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von 05.05.2020, 18.00 Uhr bis 06.05.2020, 06.00 Uhr an insgesamt vier in derBürgermeister-Bohl-Straße (Höhe Hausnummer 66) geparkten Autos die Frontscheibe eingeschlagen. Die angegangenen Fahrzeuge waren alle auf dem Besucherparkplatz der dortigen Wohnanlage abgestellt. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf insgesamt knapp 2.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

REGIONAL REPORT

Donauwörth – Überladener Holztransport muss abladen

Am gestrigen Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth einen Holztransporter auf der Bundesstraße 2, der im Raum Regensburg frische Fichtenfixlängen geladen hatte und zu einem Holzwerk bei Schwäbisch Hall unterwegs war. Der Verdacht, dass der Lkw überladen sein könnte, bestätigte sich bei der anschließenden Verwiegung auf einer autorisierten Waage, die ein Gesamtgewicht von 47,3 Tonnen bei einer zulässigen Gesamtmasse von 40 Tonnen zeigte. Die Beamten ordneten daraufhin die Abladung des Lkw bis zur legalen Höchstgrenze an. Neben einem Bußgeld für den betroffenen Fahrer in Höhe von 200 Euro hat die VPI Donauwörth gegen die im Ries ansässige Firma ein Verfahren über die Einziehung von Taterträgen, das auch unter dem Begriff „Gewinnabschöpfung“ bekannt ist, eingeleitet. Hierbei werden in der Regel die durchschnittlichen Kostensätze der transportierten Güter bezogen auf die Fahrtstrecke in Ansatz gebracht. Im hier vorliegenden Fall liegt der Kostensatz bei knapp 2.000 Euro.

Neusäß-Steppach -Auffahrer auf der B 300

Ein 36-jähriger Pkw-Lenker und eine 26-jährige Autofahrerin befuhren die B 300 in Richtung Diedorf. Vor der Ausfahrt Deuringen / Steppach musste die 26-jährige aufgrund einer roten Ampel bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der 36-jährige, der sich hinter der 26-jährigen befand, zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden, ca. 6.000,- €.

Meitingen – 2 junge Frauen ziehen sich Schürfwunden zu

Gestern befuhr eine 16-jährige gegen 18.00 Uhr mit ihrem Mofa die Römerstr. Sie wollte nach links in die Hauptstr. einbiegen. Der dahinter fahrende 57-jährige Autofahrer übersah das Abbiegemanöver und überholte die 16-jährige. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog die 16-jährige nach rechts, wobei sie die Kontrolle verlor und zu Sturz kam. Sie und ihre gleichaltrige Sozia zogen sich beim Sturz leichte Schürfwunden zu. An ihrem Mofa entstand ein Schaden von ca. 300,- €.

Stettenhofen -Medizinischer Notfall auf der B 2

Heute Früh (05.30 Uhr) stand ein Pkw mit Warnblinkanlage auf dem Standstreifen der B 2 kurz vor der Ausfahrt Stettenhofen. Schnell war klar, dass der 67-jährige Fahrer gesundheitliche Probleme hatte. Der Mann wurde mit dem Notarzt in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Sperrung des rechten Fahrstreifens staute sich der Verkehr mehrere Kilometer zurück.

Aindling / Arnhofen -Pedelec-Fahrer kommt zu Fall

Ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte gestern Abend

gegen 19.20 Uhr alleinbeteiligt und musste mit schweren Gesichtsverletzungen

ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war auf der Hofmarkstraße

gefahren und durch eine Bodenunebenheit ins Schlingern geraten. Dabei kam

er schließlich zu Fall.

Breitenbronn-Diebstahl einer Kettensäge

Im Tatzeitraum vom Sonntag, 03.05.2020, 23.00 Uhr bis Montag, 04.05.2020, 15.00 Uhr, hatte ein unbekannter Täter aus einem offenstehenden Stadel an der Breitenstraße in Breitenbronn, Ortsteil von Dinkelscherben, eine Kettensäge der Marke Stihl im Zeitwert von 250 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Verkehrsgeschehen

Wollbach- Unfallflucht – Lkw angefahren

Gestern zwischen 09.00 Uhr und 16.45 Uhr wurde in der Straße „Im Zusamtal“ in Wollbach ein abgestellter Lkw angefahren. An dem Auflieger des Sattelzuges hatte ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen Kratzer über 10 Meter verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Kissing – Ladendiebstahl

Am Mittwoch, den 06.05.20, gegen 15:50 Uhr, wurde eine 49-jährige in einem Supermarkt in der Grünzweigstraße beim Diebstahl ertappt. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter des Supermarktes konnte beobachten, wie die Dame Waren im oberen einstelligen Bereich entwendete. Die hinzugerufene Polizeistreife ermittelt nun wegen Ladendiebstahl gegen die Dame.

AIC 25 -Kradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Mittwoch, den 06.05.20, gegen 13:45 Uhr, stürzte ein 40-jähriger Kradfahrer, als er den Kreisverkehr der AIC 25 auf Höhe der BAB A8 befuhr. Der Motorradfahrer war aus Richtung Friedberg gekommen. Er gab an, dass ihm beim Bremsen das Vorderrad weggerutscht sei. Der 40-jährige blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Friedberg -Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Mittwoch, den 06.05.20, teilte ein Mitarbeiter der Stadt Friedberg mehrere Graffitis im Schlosspark mit. Auf diversen Sitzbänken und Mülleimern ist unter anderem der Schriftzug „TCHA“ erkennbar. Auf einem Seitenturm des Schlosses wurde der Schriftzug „TEACHER“ angebracht. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht eingegrenzt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Tel. 0821/323-1710 entgegen.

Klosterlechfeld-Mit Mofa schneller als erlaubt

Am Mittwochnachmittag wurde eine Streife der PI Schwabmünchen auf einen schnellen Mofafahrer aufmerksam. Der 17-jährige Lenker des Mofas war wesentlich schneller unterwegs, als die erlaubten 25 km/h. Im Rahmen der Kontrolle räumt der Fahrer ein, dass er Veränderungen an seinem Gefährt vorgenommen hat. Das Mofa wurde sichergestellt und wird nun untersucht.

Unter Umständen muss der Fahrer dann noch mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Großaitingen-Bei Drogengeschäft erwischt

Am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr konnte durch die Streife ein Drogengeschäft zwischen

einem 30-jährigen Mann und einer 19-jährigen Frau beobachtet werden. Anschließend

wurden beide festgenommen und durchsucht. Hierbei konnten noch weitere

Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Die beiden Beteiligten werden nun nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.