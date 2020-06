Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.06.2020

Innenstadt – Verkehrsunfallflucht auf dem alten Schlachthofgelände

Bereits im Zeitraum zwischen Freitag dem 22.05., bis Montag den 25.05.2020, kam es auf dem Parkplatz der Firma Färber auf dem Gelände des alten Schlachthofs zu einem Verkehrsunfall. Der dort ordnungsgemäß geparkte weiße Ford Transit wurde von einem unbekannten Fahrzeug, mutmaßlich einem LKW, an der Front eingedrückt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Hochfeld – Radfahrer benutzt Handy während der Fahrt – es kommt zum Verkehrsunfall

Am Freitag, den 05.06.2020, gegen 17:45 Uhr, kam es im Bereich alter Postweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 35-jährige Radler war nicht nur in falscher Richtung auf dem Fahrradweg unterwegs, sondern benutzte hierbei auch noch sein Mobiltelefon während der Fahrt. An der Einmündung zur Bauernfeindstraße konnte der Radfahrer dann nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben und kollidierte mit dem dort wartenden PKW. Der 35-Jährige blieb hierbei zum Glück unverletzt. Ihn erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Auch Radfahrer dürfen während der Fahrt ihr Mobiltelefon nicht benutzen. Wer es dennoch tut, muss in der Regel mit einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro rechnen.

Alkoholverstöße mit E-Scootern

Bärenkeller – Noch verhindert werden konnte eine Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter am Freitag, den 05.06.2020, kurz nach 23 Uhr. Beamte der Polizeiinspektion Augsburg 5 stellten einen 24-Jährigen mit seinem E-Scooter fest, nachdem dieser in einer Grünanlage Bier getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab 1.3 Promille, weshalb die Polizisten die Fahrt mit dem Roller unterbunden.

Oberhausen – Am Sonntag, den 07.06.2020, gegen 04:00 Uhr, wurde im Bereich der Dieselstraße ein Fahrer eines E-Scooters einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Wert des Fahrers überstieg hierbei die 0.5 Promille Grenze, weshalb er nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz bekommt.

Innenstadt – Richtig schlecht lief es bei einem 32-Jährigen Fahrer eines E-Scooters. Als der Mann in der Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, war er aufgrund seines vorangegangenen Alkoholkonsums wohl nicht mehr in der Lage, seinen Roller richtig abzustellen, sodass dieser umfiel und dabei auf das Streifenfahrzeug stürzte. Hierbei entstand Sachschaden am Dienst-PKW der Beamten. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte die vermutete Alkoholisierung des Mannes. Zur Bestimmung des genauen Alkoholwertes wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Göggingen – Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag (05.06.-06.06.2020), warf ein bislang unbekannter Täter das Fenster der Postfiliale in der Graf-von-Seyssel-Straße mit einem Stein ein. Am Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323 2710 in Verbindung zu setzen.

REGIONAL REPORT

Donauwörth – Autowrack fängt Feuer

Am Freitag, 09.10 Uhr, wurden die freiwillige Feuerwehr aus Donauwörth zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb in der Dillinger Straße gerufen. Dort begann ein Schrott-Pkw während des Verladevorgangs mittels eines Kranes plötzlich stark zu qualmen und fing schließlich Feuer. Durch den aufsteigenden Rauch wurde die Brandmeldeanlage des Betriebes ausgelöst. Mehrere Mitarbeiter versuchten sofort das Wrack zu löschen, was schließlich aber erst den Kräften der Feuerwehr gelang. Als Ursache für den Brand dürfte möglicherweise Restkraftstoff im Pkw in Frage kommen. Durch die Löschaktion waren sieben Mitarbeiter ades Betriebes dem dichten Rauch ausgesetzt. Zwei der Arbeiter wurden vorsorglich wegen des Verdachtes einer leichten Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik verbracht. Ein Sachschaden ist durch den Brand nicht entstanden.

