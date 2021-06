Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.06.2021

Göggingen – Auto beschädigt – Täter auf frischer Tat erwischt

Einer Streifenbesatzung der PI Augsburg Süd fiel während der Streifenfahrt am heutigen Montag (07.06.2021) gegen 04.15 Uhr ein Mann in der Radaustraße auf, der sich augenscheinlich verdächtig an einem dort geparkten Auto zu schaffen machte. Als der Mann die Streife erblickte, ging er eilig davon, konnte aber von den Polizeibeamten eingeholt und kontrolliert werden. Hierbei wurde dann festgestellt, dass der 34-Jährige an dem angegangenen Transporter zwei Reifen zerstochen hatte, außerdem war die Schiebetüre des Fahrzeugs verkratzt. Bei einer Durchsuchung seiner Person stellten die Beamten dann ein infrage kommendes Taschenmesser sicher.

Es wird nun geprüft, ob der 34-Jährige, der aktuell einen Schaden von ca. 3.000 Euro verursacht hat, noch für weitere gleichgelagerte Delikte in Frage kommt.







Kriegshaber – Handtasche aus Auto entwendet

Sonntagnacht (06.06.2021) gegen 02.40 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Burgauer Straße auf eine Auto-Alarmanlage aufmerksam. Als sie aus dem Fenster sah, war jedoch nichts mehr zu hören, lediglich die Warnblinkanlage war augenscheinlich noch aktiv. Als der eigentliche Geschädigte dann am Morgen davon erfuhr und nachschaute, war die Beifahrerscheibe an seinem BMW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren fehlte die schwarze Handtasche seiner Frau mit u. a. persönlichen Papieren. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, den der Täter verursacht hat. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.







Univiertel – Zeugensuche nach Unfallflucht