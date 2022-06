Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.06.2022

Kriegshaber – Einbruch in Gaststätte

Am gestrigen Montag (06.06.2022), im Zeitraum zwischen 00.30 und 06.00 Uhr, wurde in ein italienisches Restaurant im Kobelweg (Hausnummer 85) eingebrochen. Der oder die Täter hebelten im rückwärtigen Terrassenbereich eine Türe auf und gelangten so in das Lokal. Im Inneren durchsuchten der oder die Täter dann etliche Einrichtungsgegenstände und nahmen letztlich einige Flaschen Wein als Beute (Wert etwa 300 Euro) mit. Der von dem oder den Einbrechern angerichtete Sachschaden ist mit rund 1.000 Euro deutlich höher.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Hochfeld – Sinnloser Vandalismus

Offenbar in der Nacht von So./Mo. (05./06.06.2022) wurden aus einem Parkhaus im Alten Postweg (im Bereich der 100er Hausnummern) insgesamt zehn 6-Kilo-Feuerlöscher der Firma Gloria aus den Halterungen entfernt. Der Inhalt von fünf Feuerlöschern wurde vor dem angrenzenden Bildungszentrum auf dem dortigen Gehweg versprüht, die fünf anderen Feuerlöscher wurden offenbar von dem oder den Vandalen mitgenommen und fehlen seitdem. Gegen die unbekannten Täter wird nun u. a. wegen Diebstahls und Missbrauch und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln ermittelt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Lechhausen – Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 03. – 06.06.2022 (Fr.-Mo.) wurde ein in der Tilsiter Straße (Höhe Hausnummer 15) geparkter blauer VW Golf am vorderen linken Kotflügel von einem unbekannten Verursacher angefahren. Die dabei hinterlassenen Dellen und Kratzer belaufen sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.