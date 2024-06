Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.06.2024

Oberhausen – Jugendliche versuchen Roller zu stehlen – Zeugen gesucht

Am gestrigen Donnerstag (06.06.2024) versuchten zwei bislang

unbekannte Täter in der Höchstetterstraße einen Roller zu entwenden.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 15.00 Uhr, wie einer der beiden

jugendlichen Täter an einem schwarzen Roller manipulierte. Der andere unbekannte

Jugendliche stand direkt daneben, bekleidet mit einer Sturmhaube. Der Zeuge sprach

die Jugendlichen an. Die beiden Jugendlichen flüchteten daraufhin. Die Fahndung

nach den Jugendlichen verlief ohne Erfolg.

Die unbekannten Jugendlichen werden durch Zeugen wie folgt beschrieben:

– Männlich, ca. 14-16 Jahre alt, einer trug eine Sturmmaske

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion

Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Mehrere Diebstähle von Katalysatoren

Innenstadt – Zwischen Dienstag (04.06.2024) 18.00 Uhr und Mittwoch (05.06.2024)

11.00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter an einem geparkten Opel in der

Bleriotstraße den Katalysator.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt und erbittet Hinweise telefonisch unter 0821/323-

2710.

Pfersee – Im Zeitraum von Dienstag (04.06.2024) 18.00 Uhr bis Mittwoch (05.06.2024)

gegen 10.00 Uhr kam es in der Carl-Schurz-Straße ebenfalls zu einem Diebstahl eines

Katalysators an einem geparkten Opel.

Pfersee – Zwischen Sonntag (02.06.2024) 22.00 Uhr und Donnerstag (06.06.2024)12.00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter an einem geparkten Opel in der Familie-

Einstein-Straße den Katalysator.

Die Polizei Augsburg 6 ermittelt gegen den unbekannten Täter und nimmt

Zeugenhinweise unter 0821/323-2610 entgegen.

Hammerschmiede – Fahrrad gestohlen

Im Zeitraum Mittwoch (05.06.2024), 19.00 Uhr, bis Donnerstag

(06.06.2024), 07.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der

Dr.-Schmelzing-Straße.

Das schwarze Fahrrad der Marke Noxen war mit einem Schloss versperrt. Der

Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die

Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion

Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen – Auto beschädigt

Im Zeitraum Mittwoch (05.06.2024), 09.00 Uhr, bis Donnerstag

(06.06.2024), 07.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes

Winterdienstfahrzeug.

Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz in der Euler-Chelpin-Straße. Der

unbekannte Täter schlug eine Fensterscheibe des Fahrzeugs ein. Es entstand ein

Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben

können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der

Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

REGION

Stadtbergen – Ladendieb fällt erneut auf

Am Mittwoch (05.06.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann mehrere

Lebensmittel aus einem Verbrauchermarkt in der Hagenmähderstraße. Am Folgetag

versuchte er es erneut.

Gegen 19.00 Uhr entwendete der 23-Jährige mehrere Lebensmittel aus dem

Verbrauchermarkt. Ein Mitarbeiter sprach den 23-Jährigen an und konfrontierte ihn mit

der Tat.

Am nächsten Tag ging der 23-Jährige gegen 14.00 Uhr erneut in das Geschäft und

entwendete wieder mehrere Lebensmittel aus dem Verbrauchermarkt. Der Mitarbeiter

erkannte den 23-Jährigen und konfrontierte ihn erneut mit der Tat. Die Polizei wurde

hinzugerufen.

Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen gegen den 23-Jährigen wegen

Ladendiebstahls.

Neusäß – Diebstahl eines E-Scooters

In Neusäß kam es in der Siemensstraße zwischen Sonntag (02.06.2024)

19:00 Uhr und Dienstag (04.06.2024) gegen 13:30 Uhr zu einem Diebstahl eines E-

Scooters durch einen unbekannten Täter.

Die Polizei Augsburg Süd nimmt telefonisch Hinweise entgegen unter 0821/323-2710.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.