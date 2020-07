Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.07.2020

Firnhaberau – Einbruch in Golfclub

Offenbar in der Nacht vom 05./06.07.2020 (So./Mo.) drang ein unbekannter Täter in das Vereinsheim eines Golfclubs im Unteren Auenweg ein. Zuvor warf er die Glasscheibe der Terrassentüre mit einem Pflasterstein ein, um in das Gebäude zu gelangen, wo er dann noch eine weitere Glastüre zerstörte.Anschließend durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und flüchtete dann mit einem Geldbetrag im unteren zweistelligen Eurobereich. Der von ihm hinterlassene Sachschaden dürfte sich hingegen auf deutlich mehr als 1.000 Euro belaufen.

Hochzoll – Reifenstecher unterwegs

In der Nacht von Sonntag auf Montag (05./06.07.2020) wurden an mehreren in der Zugspitzstraße (im Bereich der 70er Hausnummern) geparkten Fahrzeugen nahezu alle Reifen zerstochen. U. a. an einem Mercedes Kleintransporter mit Anhänger, einem Toyota mit Anhänger und einem grauen VW Sharan. Einige der Fahrzeuge wurden auch noch verkratzt. Insgesamt entstand den Geschädigten dadurch ein Schaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310, wo sich auch noch mögliche weitere Geschädigte melden sollen.