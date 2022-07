Innenstadt – Baugerüst bestiegen

In den Abendstunden des gestrigen Mittwochs (06.07.2022) teilte ein

Passant mit, dass sich mehrere Personen auf dem Baugerüst des Augsburger Doms

befinden würden. Die anrückenden Streifen umstellten den Bereich und konnten auf

dem obersten Gerüstteil vier Personen (drei Männer und eine Frau) im Alter von 29 bis

33 Jahren feststellen. Alle Vier wurden vom Baugerüst nach unten begleitet und

erhielten einen Platzverweis. Ob ein Schaden an der Baustelle entstanden ist, wird

derzeit noch abgeklärt. Die Vier müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch

verantworten.

Innenstadt – Exhibitionist am Königsplatz

Am Mittwoch (06.07.2022), in der Zeit von 10:00 – 10:30 Uhr, saß eine

23-jährige Studentin auf einer Palette am Königsplatz und frühstückte. Ein bislang

unbekannter Mann saß der Frau in einiger Entfernung gegenüber, suchte den

Blickkontakt und onanierte. Die 23-Jährige verließ die Örtlichkeit umgehend und

kontaktierte die Polizei. Die Ermittlungen werden im weiteren Verlauf durch die

Kriminalpolizei übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 60-80 Jahre alt, graue kurze Haare, 3-Tage-Bart, dunkelrotes Shirt,

kurze Hose

Sachdienliche Hinweise bitte unter 0821/323 3810 an die Kriminalpolizei Augsburg.

Innenstadt -Alkoholverbot für Fahranfänger

Am heutigen Donnerstag (07.07.2022), gegen Mitternacht, wurde ein E-

Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten im Verlauf

Alkoholgeruch feststellen, sodass ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Der

19-jährige Student hatte zwar mit 0,38 Promille die 0,5 Promille-Grenze noch nicht

überschritten, jedoch greift hier das Alkoholverbot für Fahranfänger oder Personen

unter 21 Jahren bei Teilnahme im Straßenverkehr. Auf den 19-Jährigen kommt nun

ein Bußgeldverfahren zu.



Stadtgebiet – Betrugsanrufe setzen sich fort

Wie bereits am Dienstag kam es auch am gestrigen Mittwoch

(06.07.2022) weiterhin vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Besonders wurden

ab den Nachmittagsstunden Anwohner aus Göggingen von falschen Europol- bzw.

Interpolmitarbeitern kontaktiert. Oft bekamen die potentiellen Opfer eine automatisierte

Bandansage zu hören. Eine 81-Jährige aus dem Hochfeld erhielt über WhatsApp eine

Nachricht der vermeintlichen Enkelin, bemerkte aber den Betrugsversuch.

Alle Angerufenen erkannten die jeweilige Masche, sodass es zu keinen

Vermögensschäden kam.

Bergheim -Pkw mutwillig beschädigt

In der Zeit vom 02.07.2022 bis zum 03.07.2022, 20:00 – 09:30 Uhr, wurde

ein grauer Mercedes, welcher in der Mößmannstraße Höhe Hausnummer 29 am

Fahrbahnrand abgestellt war, durch eine unbekannte Person mutwillig beschädigt. Auf

der Motorhaube wurden Kratzer verursacht und der Mercedesstern abgerissen.

Sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Augsburg

Süd unter 0821/323 2710 entgegen.

REGIONAL REPORT

Monheim -Rauchen ist schädlich

Diese Erfahrung musste ein 14-jähriges Mädchen machen, das in ihrem

Zimmer in Monheim gestern gegen 15:30 Uhr eine Zigarette geraucht hatte. Sie verließ

daraufhin das Haus. Als wenig später ihre Mutter nach Hause kommt, kann sie eine

Rauchentwicklung aus dem Zimmer der 14-Jährigen wahrnehmen. Der Schwelbrand

konnte von der Mutter bzw. den zehn herbeigeeilten Angehörigen der FFW Monheim

schnell gelöscht werden. Bei der anschließenden Begehung des Zimmers wurde

festgestellt, dass die vorher gerauchte Zigarette wohl noch geklommen hatte und

hierdurch ein Schminktisch und eine Plastikschale angesengt wurden, verbunden mit

dementsprechender Rauchentwicklung, weshalb auch der Rauchmelder auslöste.

Zum Glück wurde niemand verletzt und auch der Sachschaden ist praktisch zu

vernachlässigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen