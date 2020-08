Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.08.2020

Kriegshaber – Spiegeltreter auf frischer Tat ertappt

Heute Morgen, gegen 05:30 Uhr, stellten Anwohner in der Unteren Osterfeldstraße eine Person fest, die gerade dabei war, die Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen abzutreten. Wenig später konnte der 26-Jährige durch eine Streifenbesatzung gestellt werden. Zuvor hatte er an fünf Pkw die Außenspiegel beschädigt und dabei einen Schaden von über Eintausend Euro verursacht. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der alkoholisierte 26-Jährige die Beamten. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,4 Promille. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.







Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche

Haunstetten-Siebenbrunn – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich ein Einbruchsversuch bei einem Autohaus im Bischofsackerweg, Höhe Unterer Talweg. Um kurz nach Mitternacht versuchte sich ein Unbekannter an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu diesem zu verschaffen und richtete dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Augenscheinlich ließ der – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich ein Einbruchsversuch bei einem Autohaus im Bischofsackerweg, Höhe Unterer Talweg. Um kurz nach Mitternacht versuchte sich ein Unbekannter an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu diesem zu verschaffen und richtete dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Augenscheinlich ließ der Einbrecher schließlich von seinem Vorhaben ab. Entwenden konnte er nichts. Wenig später in der gleichen Nacht brach ein Unbekannter in eine Tankstelle an der Haunstetter Straße, Höhe Stauffenberg ein. Vermutlich zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr gelangte der Einbrecher gewaltsam in Objekt und entwendete einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Eurobereich. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte wahrscheinlich in Richtung Siebentischwald. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Weddingenstraße, Höhe Lärchenstraße. Über die Rückseite des Gebäudes verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt den Räumlichkeiten und entwendete Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Spickel-Herrenbach – Nachträglich angezeigt wurde zudem ein Einbruch in ein Reihenhaus in der Goethestraße (im Bereich der 40er, 50er und 60er Hausnummern). Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag war ein Einbrecher gewaltsam in das Haus eingedrungen und entwendete Schmuck. Der Beuteschaden und Sachschaden beläuft sich insgesamt auf einen Betrag im vierstelligen Eurobereich Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.







Oberhausen / Lechhausen – Geldbörsen nach Ablenkung gestohlen