Oberhausen – Dieb versucht Polizeifahrrad zu entwenden

Am Freitag (05.08.2022) wollte ein 41-Jähriger seinen verlorenen

Geldbeutel bei der Polizei in Oberhausen abholen. Die Beamten teilten dem Mann mit,

dass sein Geldbeutel bei der Polizei (Augsburg Mitte) in der Frölichstraße liege.

Nachdem der Mann die Inspektion verließ, wurde der 41-Jährige beobachtet, wie er

versuchte ein Dienstfahrrad zu entwenden. Der Täter konnte gestellt werden und

wurde aufgrund seiner Alkoholisierung in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht.

Gegen ihn wird nun wegen Fahrraddiebstahl ermittelt.

Innenstadt/Fischmarkt -Täter entwendet Spendenbox

In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.08.2022)

entwendet ein Unbekannter eine Spendenbox. Der Tätet riss mutmaßlich die Box,

welche an einem Holzpfahl verschraubt war, mit roher Gewalt ab und nahm sie mit. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, der Beuteschaden ist der

Polizei bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

Zeugen gesucht

Haunstetten – In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.08.2022) touchierte ein

Unbekannter im Mittleren Lechfeldweg (Höhe Hausnummer 20) einen am rechten

Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Mustang. Die linke Fahrzeugseite wurde dabei

beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Hochfeld – Am Samstag (06.08.2022) im Tatzeitraum von 10:30 bis 12:00 Uhr

beschädigte ein Unbekannter im Alten Postweg (Höhe Hausnummer 54) einen am

rechten Fahrbahnrand geparkten blauen VW Golf. Die Fahrzeugfront und das

Kennzeichen wurden dabei beschädigt. Der verursachte Schaden dürfte sich im hohen

dreistelligen Eurobereich bewegen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Pfersee – Am Samstag (06.08.2022) zwischen 08:00 und 16:00 Uhr beschädigte ein

Unbekannter einen in der Kirchbergstraße Ecke Bebo-Wagner-Straße geparkten roten

Kia Stonic. Durch einen unbekannten spitzen Gegenstand wurde die rechte

Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Beleidigung von Vollstreckungsbeamte

Am 07.08.2022 gegen 02:30 Uhr zeigte in der Ludwigstraße ein 32-

Jähriger einer vorbeifahrenden Polizeistreife den Mittelfinger. Im Anschluss floh der

angetrunkene Mann zu Fuß. Die Beamten konnten ihn kurze Zeit später stellen. Bei

der Kontrolle zeigte er sich einsichtig. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen

Beleidigung ermittelt.

Lechhausen – Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Am Sonntag (07.08.2022) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 02:15

Uhr einen Autofahrer, der auf der Neuburger Straße unterwegs war. Während der

Überprüfung nahmen die Beamten beim 34-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein

Test ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der 31-Jährige musste sich einer

Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt. Gegen den

Autofahrer laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt – Am Sonntag (07.08.2022) gegen 05:30 Uhr versuchte ein 19-Jähriger

eine Kontrollstelle der Polizei zu umfahren. Der Fiat-Fahrer konnte wenig später durch

die Beamten angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung

zeigte der 19-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter

Schnelltest war positives auf THC, weshalb der Fahrzugführer sich einer Blutentnahme

unterziehen musste. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Drogeneinwirkung

ermittelt.

Lechhausen – Sturm beschädigt mehrere Fahrzeuge

In der Nacht von Freitag auf Samstag (06.08.2022) kam es durch den

Sturm zu mehreren Beschädigungen in der Gneisenaustraße. Vom Baum des dortigen

Kindergartens brach ein großer Ast ab. Durch den Ast wurden eine Mauer und drei

geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die hinzugezogene Berufsfeuerwehr Augsburg

stutzte den Ast fachgerecht und beseitigte die Reste von der Straße. Es Entstand ein

gesamtschaden von mindestens 2.000 Euro.

REGIONAL REPORT

Derching -Auto-Tuning-Treffen

Am 06.08.2022 veranstaltete ein 19-Jähriger aus dem Landsberger

Landkreis auf einem privaten Gelände im Industriegebiet Derching ein sog. Tuning-

Treffen. Die Veranstaltung, welche zwischen 16:00 Uhr – 24:00 Uhr stattfand, wurde

ausschließlich in den sozialen Medien beworben, das Besucheraufkommen war

überschaubar. Es gab keine relevanten Sicherheitsstörungen zu verzeichnen, was

auch an der spürbaren Polizeipräsenz gelegen haben dürfte. Bei den rund 150

durchgeführten Fahrzeugkontrollen wurde an fünf Pkw ein Erlöschen der

Betriebserlaubnis festgestellt. Ein Auto musste aufgrund des Umfangs der Umbauten

sichergestellt und abgeschleppt werden. Außerdem sind weitere drei

Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet worden.

