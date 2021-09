Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.09.2021

Spickel-Herrenbach – Nach Beleidigung Polizeibeamte angegriffen

Am Montag (06.09.2021), gegen 16.30 Uhr, sprach ein stark alkoholisierter 66-Jähriger eine Gruppe von Minderjährigen im Alter von zehn bis vierzehn Jahren auf einem Spielplatz in der Erhart-Kästner-Straße u.a. in beleidigender Art und Weise an. Die Kinder reagierten richtig und verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte bedrohte der 66-Jährige und betitelte sie mit diversen Schimpfwörter. Einen Alkoholtest sowie das Befolgen des ausgesprochenen Platzverweises verweigerte er. Nachdem ihm der Gewahrsam erklärt wurde, schlug der 66-Jährige um sich und verletzte einen Beamten leicht. Dieser erlitt Hämatome, blieb aber weiterhin dienstfähig. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.





Sachbeschädigung und Beleidigung in Bäckereien – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am Montag (06.09.2021), vermutlich zwischen 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr, präparierte ein unbekannter Täter das Waschbecken auf dem Kunden-WC einer Bäckereifiliale in der Straße Am Schäfflerbach, drehte den Wasserhahn auf und brachte es zum Überlaufen. Das Wasser drang bis in den Bistrobereich vor, wodurch der dortige Boden aufzuquellen begann. Es entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden.

Hochfeld – Bereits am Sonntag (05.09.2021), ca. 12.50 Uhr, betrat ein unbekannter Täter eine Filiale derselben Bäckereikette in der Schertlinstraße und beleidigte eine Angestellte mit unflätigen Ausdrücken sowie anstößigen Gesten. Anschließend entfernte er sich auf einem Fahrrad in östliche Richtung. Der Unbekannte im zweiten Fall wurde wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäische Erscheinung, ca.180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kurz rasierte Haare und schlanke Statur. Er war oberkörperfrei und trug eine kurze, weiß-blau-rote Hose. Die PI Augsburg Süd prüft derzeit, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.