Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.10.2021

Spickel-Herrenbach – Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Am Mittwoch (06.10.2021), gegen 18.20 Uhr, befuhr eine Pkw Opel-Fahrerin die Friedberger Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Dr.-Grandel-Straße übersah sie eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw VW-Fahrerin, welche von der Friedberger Straße auf die Dr.-Grandel-Straße einbiegen wollte. Die Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Friedberg. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.







Oberhausen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum von Dienstag (05.10.2021), ca. 17.30 Uhr, bis Mittwoch (06.10.2021), ca. 11.00 Uhr, wurde ein geparkter, grauer Pkw Fiat in der Eschenhofstraße (Höhe 40er Hausnummern) beschädigt. Es entstand ein Streifschaden am linken Fahrzeugheck in Höhe von rund 3.500 Euro. Zum Verursacher ist nichts bekannt.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510.







Oberhausen – Verkehrszeichen entwendet

Am Mittwochabend (06.10.2021), um 23.50 Uhr, teilte ein aufmerksamer Passant bei der Polizei mit, dass er eine Jugendliche beobachtet hatte, die mit einem Verkehrsschild in der Donauwörther Straße spazieren ging. Eine Streifenbesatzung konnte die 16-Jährige kurz darauf stellen. Sie trug tatsächlich ein Verkehrszeichen (Zeichen 121 – Achtung Fahrbahnverengung) bei sich. Während der Kontrolle gab sie reumütig zu, noch ähnliches Diebesgut aus früheren Taten in ihrem Zimmer in einer Jugendeinrichtung aufzubewahren. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin ein weiteres Verkehrsschild (Zeichen 262) sowie zwei Nissenleuchten in ihrem Zimmer sicherstellen. Die Ermittlungen zu den ursprünglichen Eigentümern dauern noch an und die 16-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.